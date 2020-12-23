إطلاق الملف الطبي الإلكتروني "فيدا" في مستشفى العارضة بمنطقة جازان

في إطار الجهود المبذولة للتحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030

أطلقت حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات، النظام الإلكتروني الموحد VIDA في مستشفى العارضة بمنطقة جازان تحت رعاية وزارة الصحة، يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للتحول الرقمي وتطبيق نظام المعلومات الصحية للمرضى بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وبهذه الخطوة المتقدمة يكون مستشفى العارضة هو أول مستشفى رقمي متكامل في جازان ونجران يطبق الملف الطبي الإلكتروني "فيدا"، وكذلك أول مستشفى على مستوى المملكة يطبق النسخة المحدثة من نظام "فيدا"، وشارك في إطلاق المشروع ”Mobily, GE Digital, Cloud Solutions”، وكذلك الشؤون الصحية في منطقة جازان التي بذلت جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق هذا النجاح الكبير الذي من شأنه أن يحدث تطوراً مفصلياً في واقع خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.

ويهدف الملف الطبي الإلكتروني "فيدا" إلى تحسين أداء خدمات الرعاية الصحية من خلال حفظ بيانات السجل الصحي الإلكتروني للمريض والتخلص من التعامل الورقي مروراً بتبادل المعلومات بين أقسام المنشأة الصحية وانتهاء بمؤشرات الأداء التي تضمن الرقي بالخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها، إضافة إلى أنه يسهم في تقليل الأخطاء سواء كانت طبية، أو ناتجة عن التفاعلات الدوائية، كما أنه يساعد على إدارة المخزون بكفاءة عالية، وفي متابعة مرضى الأمراض المزمنة وتحقيق المرونة ومواكبة التطور، وسلاسة تقديم الخدمات لكل من المرضى وأصحاب الرعاية الصحية.

الجدير بالذكر أن شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات، زوّدت 17 مستشفى حكومياً بهذا النظام الرقمي المتطور والمصمّم من قِبل فريق وطني بالشركة، وتم تدريب العاملين في هذه المستشفيات على إدارته، وخلال الفترة المقبلة سيتم تنفيذه في 25 مستشفى في جازان ونجران، من أجل إيجاد بنية تحتية رقمية بالقطاع الصحي ليحظى المواطن والمقيم برعاية صحية متطورة مستوفية أعلى معايير الجودة العالمية.