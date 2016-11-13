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بعد حادثة السطو.. "السديس" يوجه بتشكيل لجنة للعناية بمعرض عمارة الحرمين

للاهتمام بمقتنياته القيمة وصيانتها وطرح الأفكار والمبادرات لتطويره

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتشكيل لجنة خاصة للعناية بمعرض عمارة الحرمين الشريفين ومقتنياته.

وتهدف هذه اللجنة إلى العناية بمعرض عمارة الحرمين الشريفين التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والاهتمام بمقتنياته القيمة وصيانتها والمحافظة عليها، إضافة إلى طرح الأفكار والمبادرات التي من شأنها تطوير المعرض.

وتعمل اللجنة الخاصة بالمعرض عبر كفاءات الرئاسة العامة وقياداتها في مختلف المجالات الإدارية والفنية والتنظيمية، وذلك تحقيقاً لمبادئ لتكامل والتعاون والتناغم بين منسوبي الرئاسة.

وكان وافد "تركي الجنسية" تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود" قبل عدة أيام محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت فيه الجهات الأمنية القبض عليه بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفرّ هارباً من الموقع.


الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس معرض عمارة الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد حادثة السطو.. "السديس" يوجه بتشكيل لجنة للعناية بمعرض عمارة الحرمين
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتشكيل لجنة خاصة للعناية بمعرض عمارة الحرمين الشريفين ومقتنياته.

وتهدف هذه اللجنة إلى العناية بمعرض عمارة الحرمين الشريفين التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والاهتمام بمقتنياته القيمة وصيانتها والمحافظة عليها، إضافة إلى طرح الأفكار والمبادرات التي من شأنها تطوير المعرض.

وتعمل اللجنة الخاصة بالمعرض عبر كفاءات الرئاسة العامة وقياداتها في مختلف المجالات الإدارية والفنية والتنظيمية، وذلك تحقيقاً لمبادئ لتكامل والتعاون والتناغم بين منسوبي الرئاسة.

وكان وافد "تركي الجنسية" تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود" قبل عدة أيام محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت فيه الجهات الأمنية القبض عليه بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفرّ هارباً من الموقع.


12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
09:27 PM

بعد حادثة السطو.. "السديس" يوجه بتشكيل لجنة للعناية بمعرض عمارة الحرمين

للاهتمام بمقتنياته القيمة وصيانتها وطرح الأفكار والمبادرات لتطويره

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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8,835

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتشكيل لجنة خاصة للعناية بمعرض عمارة الحرمين الشريفين ومقتنياته.

وتهدف هذه اللجنة إلى العناية بمعرض عمارة الحرمين الشريفين التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والاهتمام بمقتنياته القيمة وصيانتها والمحافظة عليها، إضافة إلى طرح الأفكار والمبادرات التي من شأنها تطوير المعرض.

وتعمل اللجنة الخاصة بالمعرض عبر كفاءات الرئاسة العامة وقياداتها في مختلف المجالات الإدارية والفنية والتنظيمية، وذلك تحقيقاً لمبادئ لتكامل والتعاون والتناغم بين منسوبي الرئاسة.

وكان وافد "تركي الجنسية" تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود" قبل عدة أيام محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت فيه الجهات الأمنية القبض عليه بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفرّ هارباً من الموقع.


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