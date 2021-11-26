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وفاة شخص وإصابة آخرَيْن جرّاء حادثَيْ انقلاب منفصلَيْن بالباحة

فرق الهلال الأحمر باشرت الموقعَيْن وقدّمت الخدمات الإسعافية

تُوفي شخصٌ وأُصيب آخران بإصاباتٍ خطيرة من جرّاء حادثَيْ سير وقعا مساء أمس في الباحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني: ورد بلاغ في الساعة 21:57 مساء يوم الخميس يفيد بوقوع حادث انقلاب الموقع شرى باتجاه قذانه، وتمّ توجيه فرقة إسعافية للموقع، وتبين وجود إصابة خطيرة، تم التعامل معها إسعافياً ونقل المصاب إلى مستشفى الأمير مشاري لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى حالة وفاة بالموقع.

وأشار إلى وقوع حادث انقلاب آخر ورد البلاغ بشأنه في الساعة 22:14 مساء الخميس، حيث وقع الحادث عند موقع الباحة الدائري من غثران باتجاه بني ظبيان.

وأضاف: تمّ توجيه فرقة إسعافية للموقع، وتمّ التعامل مع الإصابة التي وصفت بالخطيرة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج.

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وفاة شخص وإصابة آخرَيْن جرّاء حادثَيْ انقلاب منفصلَيْن بالباحة
سبق

تُوفي شخصٌ وأُصيب آخران بإصاباتٍ خطيرة من جرّاء حادثَيْ سير وقعا مساء أمس في الباحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني: ورد بلاغ في الساعة 21:57 مساء يوم الخميس يفيد بوقوع حادث انقلاب الموقع شرى باتجاه قذانه، وتمّ توجيه فرقة إسعافية للموقع، وتبين وجود إصابة خطيرة، تم التعامل معها إسعافياً ونقل المصاب إلى مستشفى الأمير مشاري لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى حالة وفاة بالموقع.

وأشار إلى وقوع حادث انقلاب آخر ورد البلاغ بشأنه في الساعة 22:14 مساء الخميس، حيث وقع الحادث عند موقع الباحة الدائري من غثران باتجاه بني ظبيان.

وأضاف: تمّ توجيه فرقة إسعافية للموقع، وتمّ التعامل مع الإصابة التي وصفت بالخطيرة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
01:38 PM

وفاة شخص وإصابة آخرَيْن جرّاء حادثَيْ انقلاب منفصلَيْن بالباحة

فرق الهلال الأحمر باشرت الموقعَيْن وقدّمت الخدمات الإسعافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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تُوفي شخصٌ وأُصيب آخران بإصاباتٍ خطيرة من جرّاء حادثَيْ سير وقعا مساء أمس في الباحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني: ورد بلاغ في الساعة 21:57 مساء يوم الخميس يفيد بوقوع حادث انقلاب الموقع شرى باتجاه قذانه، وتمّ توجيه فرقة إسعافية للموقع، وتبين وجود إصابة خطيرة، تم التعامل معها إسعافياً ونقل المصاب إلى مستشفى الأمير مشاري لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى حالة وفاة بالموقع.

وأشار إلى وقوع حادث انقلاب آخر ورد البلاغ بشأنه في الساعة 22:14 مساء الخميس، حيث وقع الحادث عند موقع الباحة الدائري من غثران باتجاه بني ظبيان.

وأضاف: تمّ توجيه فرقة إسعافية للموقع، وتمّ التعامل مع الإصابة التي وصفت بالخطيرة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج.

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