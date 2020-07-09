دشن أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز؛ 120 سريرًا جديدًا للعناية المركزة في مستشفى عسير المركزي. يأتي ذلك كاستعداد مسبق للتعامل مع أي ارتفاع قد يطرأ في أعداد الحالات الحرجة بفيروس كورونا. وجُهزت الأسرّة بجميع التجهيزات الطبية الحديثة، مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية وغيرها، إضافة إلى جاهزية الطواقم الطبية المتخصصة للتعامل مع أي حالات تتطلب رعاية طبية فائقة. ورفعت "صحة عسير" جاهزية منظومتها الصحية، والاستعدادات المبكرة للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس؛ وفق ما تضمنته أهداف ومهام غرفة إدارة أزمة كورونا بمنطقة عسير، التي وجه الأمير تركي بن طلال بتشكيلها أواخر رجب الماضي لمواجهة الجائحة؛ حيث تم رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية بكفاءة عالية، وبسواعد طبية جاهزة ومهيأة للتعامل الطبي وكبح جماح كورونا. وأثنى أمير عسير على جهود وزارة الصحة ممثلة في: وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وفريق عمله، وما قدموه من أعمال جليلة على مستوى الوطن بأكمله والمنطقة بشكل خاص في التجاوب السريع والمتابعة الدائمة والاهتمام في تنفيذ احتياجات المنطقة، مثمنًا دور صحة عسير ممثلة في مدير الشؤون الصحية بالمنطقة قائد الفريق بغرفة إدارة أزمة كورونا، خالد بن عايض عسيري، وجميع أعضاء الفريق. من جانبه قال مدير الشؤون الصحية بعسير: إن جميع الجهود المقدمة بتوجيهات ومتابعة دقيقة واهتمام دائم من أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، وبمتابعة ودعم من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

"تركي بن طلال" يُدشن 120 سرير عناية مركزة في مستشفى عسير المركزي رائد القرفي سبق 2020-07-09 دشن أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز؛ 120 سريرًا جديدًا للعناية المركزة في مستشفى عسير المركزي.



يأتي ذلك كاستعداد مسبق للتعامل مع أي ارتفاع قد يطرأ في أعداد الحالات الحرجة بفيروس كورونا.



وجُهزت الأسرّة بجميع التجهيزات الطبية الحديثة، مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية وغيرها، إضافة إلى جاهزية الطواقم الطبية المتخصصة للتعامل مع أي حالات تتطلب رعاية طبية فائقة.



ورفعت "صحة عسير" جاهزية منظومتها الصحية، والاستعدادات المبكرة للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس؛ وفق ما تضمنته أهداف ومهام غرفة إدارة أزمة كورونا بمنطقة عسير، التي وجه الأمير تركي بن طلال بتشكيلها أواخر رجب الماضي لمواجهة الجائحة؛ حيث تم رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية بكفاءة عالية، وبسواعد طبية جاهزة ومهيأة للتعامل الطبي وكبح جماح كورونا.



وأثنى أمير عسير على جهود وزارة الصحة ممثلة في: وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وفريق عمله، وما قدموه من أعمال جليلة على مستوى الوطن بأكمله والمنطقة بشكل خاص في التجاوب السريع والمتابعة الدائمة والاهتمام في تنفيذ احتياجات المنطقة، مثمنًا دور صحة عسير ممثلة في مدير الشؤون الصحية بالمنطقة قائد الفريق بغرفة إدارة أزمة كورونا، خالد بن عايض عسيري، وجميع أعضاء الفريق.



من جانبه قال مدير الشؤون الصحية بعسير: إن جميع الجهود المقدمة بتوجيهات ومتابعة دقيقة واهتمام دائم من أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، وبمتابعة ودعم من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 06:52 PM

"تركي بن طلال" يُدشن 120 سرير عناية مركزة في مستشفى عسير المركزي في خطوة استباقية لأي تطور لمرضى كورونا





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دشن أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز؛ 120 سريرًا جديدًا للعناية المركزة في مستشفى عسير المركزي.



يأتي ذلك كاستعداد مسبق للتعامل مع أي ارتفاع قد يطرأ في أعداد الحالات الحرجة بفيروس كورونا.



وجُهزت الأسرّة بجميع التجهيزات الطبية الحديثة، مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية وغيرها، إضافة إلى جاهزية الطواقم الطبية المتخصصة للتعامل مع أي حالات تتطلب رعاية طبية فائقة.



ورفعت "صحة عسير" جاهزية منظومتها الصحية، والاستعدادات المبكرة للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس؛ وفق ما تضمنته أهداف ومهام غرفة إدارة أزمة كورونا بمنطقة عسير، التي وجه الأمير تركي بن طلال بتشكيلها أواخر رجب الماضي لمواجهة الجائحة؛ حيث تم رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية بكفاءة عالية، وبسواعد طبية جاهزة ومهيأة للتعامل الطبي وكبح جماح كورونا.



وأثنى أمير عسير على جهود وزارة الصحة ممثلة في: وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وفريق عمله، وما قدموه من أعمال جليلة على مستوى الوطن بأكمله والمنطقة بشكل خاص في التجاوب السريع والمتابعة الدائمة والاهتمام في تنفيذ احتياجات المنطقة، مثمنًا دور صحة عسير ممثلة في مدير الشؤون الصحية بالمنطقة قائد الفريق بغرفة إدارة أزمة كورونا، خالد بن عايض عسيري، وجميع أعضاء الفريق.



من جانبه قال مدير الشؤون الصحية بعسير: إن جميع الجهود المقدمة بتوجيهات ومتابعة دقيقة واهتمام دائم من أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، وبمتابعة ودعم من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.