أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة وصعدة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في حجة وصعدة دمرت 13 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية.
"التحالف" يعلن: تدمير 13 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية بحجة وصعدة
تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات خلال 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة وصعدة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في حجة وصعدة دمرت 13 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية.
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"التحالف" يعلن: تدمير 13 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية بحجة وصعدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-11
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة وصعدة خلال 24 ساعة.
11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
04:08 PM
"التحالف" يعلن: تدمير 13 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية بحجة وصعدة
تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات خلال 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة وصعدة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في حجة وصعدة دمرت 13 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية.
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