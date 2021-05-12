النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1020 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 908 خلال الـ24 ساعة الماضية

"خيرية مجتمع" تدعمها جهود القيادة لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء

دعمت التطوع بوصفه سلوكاً إنسانياً عظيماً

أكدت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بالتسجيل للتبرع بالأعضاء، حرصهما على مرضى الفشل العضوي الذين يطول بهم الانتظار على سرير المرض.

فهناك من ينتظر التبرع خصوصاً مرضى الفشل الكلوي وأمراض الكبد وغيرها من الأمراض وربما فقد بعضهم حياته وكان الأمل بالله ثم بالأحياء لإنقاذ أرواحهم.

كما تعكس المبادرة حرص القيادة وحثها الجميع على التبرع بالأعضاء كخُلق إنساني تتجسد فيه معاني الإيثار والإنسانية.

والتبرع بالأعضاء سلوك ديني انطلاقاً من الآية الكريمة: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، والسعودية من أوائل الدول الداعمة للتبرع.

وكان لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - الفضل بعد الله في تأسيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء، منبثقاً من المركز الوطني للكلى حتى أصبحت المملكة الثالثة عالمياً بالتبرع، وهي الجهود التي تبذلها المملكة لدعم القطاع الصحي على المستويات كافة، خصوصاً إنقاذ من يعانون تعطل بعض أعضائهم.

إن ثقافة التبرع متأصلة في المجتمع السعودي المعروف بخيريته وتطوعه في ميادين الخير بدعم سخي ومباشر من القيادة التي نقلت العمل التطوعي لآفاقٍ جديدة بإطلاق المنصات الإلكترونية ودعم أوجه الإحسان، وليس أدلّ من ذلك توقف موقع المركز بعد تسجيل الملك وولي عهده بسبب ضغط التسجيل من المواطنين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التبرع بالأعضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"خيرية مجتمع" تدعمها جهود القيادة لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء
سبق

أكدت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بالتسجيل للتبرع بالأعضاء، حرصهما على مرضى الفشل العضوي الذين يطول بهم الانتظار على سرير المرض.

فهناك من ينتظر التبرع خصوصاً مرضى الفشل الكلوي وأمراض الكبد وغيرها من الأمراض وربما فقد بعضهم حياته وكان الأمل بالله ثم بالأحياء لإنقاذ أرواحهم.

كما تعكس المبادرة حرص القيادة وحثها الجميع على التبرع بالأعضاء كخُلق إنساني تتجسد فيه معاني الإيثار والإنسانية.

والتبرع بالأعضاء سلوك ديني انطلاقاً من الآية الكريمة: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، والسعودية من أوائل الدول الداعمة للتبرع.

وكان لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - الفضل بعد الله في تأسيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء، منبثقاً من المركز الوطني للكلى حتى أصبحت المملكة الثالثة عالمياً بالتبرع، وهي الجهود التي تبذلها المملكة لدعم القطاع الصحي على المستويات كافة، خصوصاً إنقاذ من يعانون تعطل بعض أعضائهم.

إن ثقافة التبرع متأصلة في المجتمع السعودي المعروف بخيريته وتطوعه في ميادين الخير بدعم سخي ومباشر من القيادة التي نقلت العمل التطوعي لآفاقٍ جديدة بإطلاق المنصات الإلكترونية ودعم أوجه الإحسان، وليس أدلّ من ذلك توقف موقع المركز بعد تسجيل الملك وولي عهده بسبب ضغط التسجيل من المواطنين.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
01:31 PM

"خيرية مجتمع" تدعمها جهود القيادة لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء

دعمت التطوع بوصفه سلوكاً إنسانياً عظيماً

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
286

أكدت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بالتسجيل للتبرع بالأعضاء، حرصهما على مرضى الفشل العضوي الذين يطول بهم الانتظار على سرير المرض.

فهناك من ينتظر التبرع خصوصاً مرضى الفشل الكلوي وأمراض الكبد وغيرها من الأمراض وربما فقد بعضهم حياته وكان الأمل بالله ثم بالأحياء لإنقاذ أرواحهم.

كما تعكس المبادرة حرص القيادة وحثها الجميع على التبرع بالأعضاء كخُلق إنساني تتجسد فيه معاني الإيثار والإنسانية.

والتبرع بالأعضاء سلوك ديني انطلاقاً من الآية الكريمة: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، والسعودية من أوائل الدول الداعمة للتبرع.

وكان لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - الفضل بعد الله في تأسيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء، منبثقاً من المركز الوطني للكلى حتى أصبحت المملكة الثالثة عالمياً بالتبرع، وهي الجهود التي تبذلها المملكة لدعم القطاع الصحي على المستويات كافة، خصوصاً إنقاذ من يعانون تعطل بعض أعضائهم.

إن ثقافة التبرع متأصلة في المجتمع السعودي المعروف بخيريته وتطوعه في ميادين الخير بدعم سخي ومباشر من القيادة التي نقلت العمل التطوعي لآفاقٍ جديدة بإطلاق المنصات الإلكترونية ودعم أوجه الإحسان، وليس أدلّ من ذلك توقف موقع المركز بعد تسجيل الملك وولي عهده بسبب ضغط التسجيل من المواطنين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,751
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,499
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,168
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,018

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة