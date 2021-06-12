أعلن نادي بيرشكوت البلجيكي، اليوم، عن انضمام حارس النادي الأهلي السعودي محمد عريجة (19 عامًا) إلى صفوف النادي، من أجل خوض تجربة ميدانية مع الفريق البلجيكي، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين برنامج الابتعاث لاكتشاف المواهب الذي تشرف عليه وزارة الرياضة مع النادي البلجيكي.
حارس النادي الأهلي يلتحق بفريق بيرشكوت البلجيكي
أعلن نادي بيرشكوت البلجيكي، اليوم، عن انضمام حارس النادي الأهلي السعودي محمد عريجة (19 عامًا) إلى صفوف النادي، من أجل خوض تجربة ميدانية مع الفريق البلجيكي، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين برنامج الابتعاث لاكتشاف المواهب الذي تشرف عليه وزارة الرياضة مع النادي البلجيكي.الأهلي
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حارس النادي الأهلي يلتحق بفريق بيرشكوت البلجيكيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-12
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
07:03 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
06:21 AM
حارس النادي الأهلي يلتحق بفريق بيرشكوت البلجيكي
أعلن نادي بيرشكوت البلجيكي، اليوم، عن انضمام حارس النادي الأهلي السعودي محمد عريجة (19 عامًا) إلى صفوف النادي، من أجل خوض تجربة ميدانية مع الفريق البلجيكي، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين برنامج الابتعاث لاكتشاف المواهب الذي تشرف عليه وزارة الرياضة مع النادي البلجيكي.
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