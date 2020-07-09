"الأرصاد": سحب رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتُها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).

وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.