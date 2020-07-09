"الأرصاد": سحب رعدية على جازان

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتُها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).
وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتُها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).
وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتُها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).
وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.