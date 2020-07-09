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"الأرصاد": سحب رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتُها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).

وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية على جازان
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتُها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).

وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
12:55 PM

"الأرصاد": سحب رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتُها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).

وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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