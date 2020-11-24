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"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 495 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد تراجع الإصابات.. فرنسا تخفف قيود "كورونا"

"ماكرون" يعلن الإجراءات الجديدة اليوم

يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، عن تخفيف للقيود المفروضة لاحتواء وباء "كوفيد-19" مع تراجع عدد الإصابات الجديدة في فرنسا.

واجتمع "ماكرون" خلال الصباح مع مجلس الدفاع؛ لوضع اللمسات الأخيرة على القرارات التي سيعلنها في المساء عبر التلفزيون، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويفترض أن يجري تخفيف القيود على ثلاث مراحل، بدءاً من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، ثم قبل عطلة الميلاد، وأخيراً مطلع عام 2021.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، من أن هذا الإعلان لن يعني إلا تخفيفاً طفيفاً للإغلاق.

ويعتمد العديد من زعماء دول أوروبا الغربية، نبرة مماثلة حذرة ومتوازنة، كما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيسية/ محطات

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بعد تراجع الإصابات.. فرنسا تخفف قيود "كورونا"
سبق

يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، عن تخفيف للقيود المفروضة لاحتواء وباء "كوفيد-19" مع تراجع عدد الإصابات الجديدة في فرنسا.

واجتمع "ماكرون" خلال الصباح مع مجلس الدفاع؛ لوضع اللمسات الأخيرة على القرارات التي سيعلنها في المساء عبر التلفزيون، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويفترض أن يجري تخفيف القيود على ثلاث مراحل، بدءاً من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، ثم قبل عطلة الميلاد، وأخيراً مطلع عام 2021.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، من أن هذا الإعلان لن يعني إلا تخفيفاً طفيفاً للإغلاق.

ويعتمد العديد من زعماء دول أوروبا الغربية، نبرة مماثلة حذرة ومتوازنة، كما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
02:34 PM

بعد تراجع الإصابات.. فرنسا تخفف قيود "كورونا"

"ماكرون" يعلن الإجراءات الجديدة اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، عن تخفيف للقيود المفروضة لاحتواء وباء "كوفيد-19" مع تراجع عدد الإصابات الجديدة في فرنسا.

واجتمع "ماكرون" خلال الصباح مع مجلس الدفاع؛ لوضع اللمسات الأخيرة على القرارات التي سيعلنها في المساء عبر التلفزيون، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويفترض أن يجري تخفيف القيود على ثلاث مراحل، بدءاً من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، ثم قبل عطلة الميلاد، وأخيراً مطلع عام 2021.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، من أن هذا الإعلان لن يعني إلا تخفيفاً طفيفاً للإغلاق.

ويعتمد العديد من زعماء دول أوروبا الغربية، نبرة مماثلة حذرة ومتوازنة، كما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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