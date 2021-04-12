النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في يوم واحد.. الولايات المتحدة تسجل 68.012 إصابة مؤكدة و750 حالة وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد، 68.012 إصابة مؤكدة و750 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 30.965.577، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 558.843.

الرئيسية/ محطات

اعلان
في يوم واحد.. الولايات المتحدة تسجل 68.012 إصابة مؤكدة و750 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد، 68.012 إصابة مؤكدة و750 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 30.965.577، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 558.843.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
08:19 AM

في يوم واحد.. الولايات المتحدة تسجل 68.012 إصابة مؤكدة و750 حالة وفاة بكورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
107

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد، 68.012 إصابة مؤكدة و750 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 30.965.577، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 558.843.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,059
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,000
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,239
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,333

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة