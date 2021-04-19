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رئيس الوزراء البريطاني يلغي زيارة للهند بسبب مخاوف كورونا

"لندن" تتحرى أمر سلالة متحورة من الفيروس منشؤها الدولة الآسيوية

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه ألغى اليوم الاثنين زيارة كان من المقرر أن يقوم بها للهند الأسبوع المقبل؛ وذلك بسبب الوضع الحالي لفيروس كورونا في الدولة الآسيوية.

كان جونسون أرجأ الزيارة بالفعل من يناير، عندما كانت إصابات كوفيد-19 مرتفعة في بريطانيا. والإصابات تزداد حالياً في الهند بينما تشهد موجة ثانية من الفيروس.

ووفق رويترز قال بيان مشترك للحكومتين البريطانية والهندية، صدر عن مكتب جونسون: "في ضوء الوضع الحالي لفيروس كورونا لن يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من التوجه إلى الهند الأسبوع المقبل".

وأضاف "بدلاً من ذلك فإن رئيسي الوزراء، الهندي ناريندرا مودي وجونسون، سيتحدثان في وقت لاحق هذا الشهر للاتفاق على خططهما الطامحة للشراكة المستقبلية بين المملكة المتحدة والهند وتدشينها".


وقال مسؤولو الصحة في بريطانيا أمس الأحد إنهم يتحرون أمر سلالة متحورة من فيروس كورونا منشؤها الهند، لكن ليس لديهم أدلة كافية حتى الآن للقطع بخطورتها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس الوزراء البريطاني يلغي زيارة للهند بسبب مخاوف كورونا
سبق

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه ألغى اليوم الاثنين زيارة كان من المقرر أن يقوم بها للهند الأسبوع المقبل؛ وذلك بسبب الوضع الحالي لفيروس كورونا في الدولة الآسيوية.

كان جونسون أرجأ الزيارة بالفعل من يناير، عندما كانت إصابات كوفيد-19 مرتفعة في بريطانيا. والإصابات تزداد حالياً في الهند بينما تشهد موجة ثانية من الفيروس.

ووفق رويترز قال بيان مشترك للحكومتين البريطانية والهندية، صدر عن مكتب جونسون: "في ضوء الوضع الحالي لفيروس كورونا لن يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من التوجه إلى الهند الأسبوع المقبل".

وأضاف "بدلاً من ذلك فإن رئيسي الوزراء، الهندي ناريندرا مودي وجونسون، سيتحدثان في وقت لاحق هذا الشهر للاتفاق على خططهما الطامحة للشراكة المستقبلية بين المملكة المتحدة والهند وتدشينها".


وقال مسؤولو الصحة في بريطانيا أمس الأحد إنهم يتحرون أمر سلالة متحورة من فيروس كورونا منشؤها الهند، لكن ليس لديهم أدلة كافية حتى الآن للقطع بخطورتها.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
01:10 PM

رئيس الوزراء البريطاني يلغي زيارة للهند بسبب مخاوف كورونا

"لندن" تتحرى أمر سلالة متحورة من الفيروس منشؤها الدولة الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه ألغى اليوم الاثنين زيارة كان من المقرر أن يقوم بها للهند الأسبوع المقبل؛ وذلك بسبب الوضع الحالي لفيروس كورونا في الدولة الآسيوية.

كان جونسون أرجأ الزيارة بالفعل من يناير، عندما كانت إصابات كوفيد-19 مرتفعة في بريطانيا. والإصابات تزداد حالياً في الهند بينما تشهد موجة ثانية من الفيروس.

ووفق رويترز قال بيان مشترك للحكومتين البريطانية والهندية، صدر عن مكتب جونسون: "في ضوء الوضع الحالي لفيروس كورونا لن يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من التوجه إلى الهند الأسبوع المقبل".

وأضاف "بدلاً من ذلك فإن رئيسي الوزراء، الهندي ناريندرا مودي وجونسون، سيتحدثان في وقت لاحق هذا الشهر للاتفاق على خططهما الطامحة للشراكة المستقبلية بين المملكة المتحدة والهند وتدشينها".


وقال مسؤولو الصحة في بريطانيا أمس الأحد إنهم يتحرون أمر سلالة متحورة من فيروس كورونا منشؤها الهند، لكن ليس لديهم أدلة كافية حتى الآن للقطع بخطورتها.

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