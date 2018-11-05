الجيش اليمني ينتزع مواقع وقرى إستراتيجية من الحوثيين في الضالع

سقوط العشرات من المليشيا ما بين قتيل وجريح وأسير

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، تقدماً جديداً في جبهة مريس ودمت غرب محافظة الضالع وسط تقهقر كبير للمليشيات واندحارها وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بأن وحدات من الجيش الوطني تمكنت صباح اليوم من تحرير جبل ناصة الاستراتيجي، والمعصر، وقرية رمة، وجبل التهامي المطل على منطقة نجد قرين، وقرى بيت اليزيدي، والعرفاف، على بعد خمسة كيلو جنوب مدينة دمت.

وأشار المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إلى أن هذه الانتصارات تأتي في إطار العلمية العسكرية، التي أطلقتها قوات الجيش الوطني من ثلاثة محاور لتحرير مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع، من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية.

وذكر أن الجيش الوطني يواصل تقدمه نحو مدينة دمت حتى تحريرها بالكامل، وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات وسقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير وقتيل وجريح، فيما لاذ البقية بالفرار نحو مركز مديرية دمت.