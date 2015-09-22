"سعود بن عبدالمحسن" يقدِّم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية في البرتغال

"سعود بن عبدالمحسن" يقدِّم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية في البرتغال
قدَّم الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين المعيَّن لدى الجمهورية البرتغالية، نسخةً من أوراق اعتماده للسكرتير العام بوزارة الخارجية في الجمهورية البرتغالية، السفير ألفارو مندوسا مورا، وذلك بمقر وزارة الخارجية البرتغالية في لشبونة.
وقد رحَّب السكرتير العام بوزارة الخارجية البرتغالية بالأمير سعود بن عبدالمحسن متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله.
"سعود بن عبدالمحسن" يقدِّم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية في البرتغال
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-09-22
قدَّم الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين المعيَّن لدى الجمهورية البرتغالية، نسخةً من أوراق اعتماده للسكرتير العام بوزارة الخارجية في الجمهورية البرتغالية، السفير ألفارو مندوسا مورا، وذلك بمقر وزارة الخارجية البرتغالية في لشبونة.
وقد رحَّب السكرتير العام بوزارة الخارجية البرتغالية بالأمير سعود بن عبدالمحسن متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله.
قدَّم الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين المعيَّن لدى الجمهورية البرتغالية، نسخةً من أوراق اعتماده للسكرتير العام بوزارة الخارجية في الجمهورية البرتغالية، السفير ألفارو مندوسا مورا، وذلك بمقر وزارة الخارجية البرتغالية في لشبونة.
وقد رحَّب السكرتير العام بوزارة الخارجية البرتغالية بالأمير سعود بن عبدالمحسن متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله.