بيجو تكشف عن سيارة PEUGEOT 408 الجديدة كليًّا

وتشتمل السيارة على أحدث أنظمة مساعدة لقائد السيارة، تغذيها المعلومات التي تجمعها 6 كاميرات و9 رادارات، تجعل القيادة والمناورة على الطريق والسفر أكثر أمانا وسلاسة. وهي تشمل نظام تثبيت السرعة التكيفي والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ مع التحذير من الاصطدام، والتحذير من مغادرة المسار النشط مع تصحيح المسار، وتنبيه السائق، والتعرف على لافتات الطريق الممتدة، وعرضها على المجموعة الرقمية ومراقبة النقطة العمياء بعيدة المدى.