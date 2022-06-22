بيجو تكشف عن سيارة PEUGEOT 408 الجديدة كليًّا

كشفت بيجو اليوم النقاب عن سيارة PEUGEOT 408 الجديدة. وتتوافر السيارة بمحرك بنزين PureTech 3 بأسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصانًا مع علبة تروس أوتوماتيكية ذات 8 سرعات.
ويتميز تصميم السيارة بخطوط حادة، وشبكة متطابقة مع لون هيكل السيارة؛ لتنسجم مع الواجهة الأمامية. وفي المقدمة تندمج المصابيح ذات التصميم المتفرد على شكل ناب بشكل مثالي، يحمل هوية مجموعة سيارات بيجو، وكذلك مصابيح LED ثلاثية المخالب في مؤخرة السيارة.
وبطول 4.69 متر، وقاعدة عجلات تبلغ 2.79 متر، تتمتع PEUGEOT 408 الجديدة برحابة ملحوظة، خاصة فيما يخص المقاعد الخلفية التي توفر مساحة أرجل تبلغ 188 ملم. كما أن صندوق الأمتعة كبير الحجم؛ إذ يبلغ حجمه 536 لترًا، ويمكن زيادته إلى 1611 لترًا بعد طي المقاعد الخلفية. وبارتفاع 1.48 متر تتمتع PEUGEOT 408 الجديدة بتصميم أنيق، يعزز الكفاءة الديناميكية الهوائية.
وتشتمل السيارة على أحدث أنظمة مساعدة لقائد السيارة، تغذيها المعلومات التي تجمعها 6 كاميرات و9 رادارات، تجعل القيادة والمناورة على الطريق والسفر أكثر أمانا وسلاسة. وهي تشمل نظام تثبيت السرعة التكيفي والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ مع التحذير من الاصطدام، والتحذير من مغادرة المسار النشط مع تصحيح المسار، وتنبيه السائق، والتعرف على لافتات الطريق الممتدة، وعرضها على المجموعة الرقمية ومراقبة النقطة العمياء بعيدة المدى.
تقول ليندا جاكسون، الرئيس التنفيذي لعلامة بيجو التجارية: "تجسد سيارة PEUGEOT 408 الجديدة بمظهرها الفريد، وتصميم فاست باك المبدع، وأناقتها الجامحة، فلسفة علامة بيجو وابتكارها. لقد تم تصميم PEUGEOT 408 الجديدة بشكل غير متوقع من كل النواحي؛ لتلبي تطلعات عشاق السيارات والحياة، الذين يريدون التحرر من القيود أثناء بحثهم عن متعة القيادة. وتجسد السيارة الجديدة المعايير التكنولوجية لبيجو، والكفاءة الخاضعة للتحكم، والتجربة الرقمية عالية المستوى".