تحدي "بورشه سبرنت" يعود لبرنامج جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1

ويصطف ما لا يقل عن 16 سيارة على شبكة الانطلاق في كل سباق على مختلف حلبات السباقات في منطقة الشرق الأوسط في سلسلة تحدي بورشه سبرنت سنويًا، ومن المتوقع أن يشارك في السباق عدد من السائقين السعوديين؛ حيث تذخر المملكة بالعديد من السائقين الموهوبين من الشابات والشُبان السعوديين، ومن المتوقع أن يتم تخصيص العديد من السيارات للسائقين السعوديين خلال جولة جدة.