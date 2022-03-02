"جيب" تسعى لإطلاق أول سيارة دفع رباعي كهربائية في ذلك التوقيت

كشفت شركة "ستيلانتيك" الأمريكية المنتجة لسياراة "جيب" الشهيرة، عن نيتها إطلاق أول سيارة دفع رباعي كهربائية خاصة بها.

وأوضحت "جيب" أنها ستطلق أول سيارة دفع رباعي كهربائية خلال 2023 المقبل، من دون أن تشير إلى أي تفاصيل حول مواصفات تلك السيارة أو حتى اسمها.

وكانت "جيب" أبطأ في تبني تقنيات السيارات الكهربائية، مقارنة بعديد من منافسيها، وأصدرت شركة صناعة السيارات إصدارات هجينة من سيارات الدفع الرباعي رانجلر وغراند شيروكي وتخطط لإصدار نسخة للطرق الوعرة من جراند شيروكي "تريل هوك"، والتي تأتي أيضًا مع محرك هجين.

ومن المقرر أن تكون سيارة "جيب" المرتقبة هي أول سيارة جيب تعمل بصورة كاملة ببطاريات كهربائية.

ولفتت "جيب" إلى أنها تنوي أن تنتج إصدارات "عديمة الانبعاثات" لجميع مركباتها بحلول عام 2025، جنباً إلى جنب مع السيارات الهجينة.