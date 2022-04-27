"سوبارو" تعلن عن أسعار قياسية لسيارتها رباعية الدفع الكهربائية "سولتيرا"

وأوضحت "سوبارو" في بيان رسمي أن سيارتها رباعية الدفع الكهربائية ستبدأ بإصدار "ليمتيد" بسعر 44 ألفًا و995 دولارًا، ثم إصدار "تورنج" الذي سيأتي بفئتين سعريتين الأولى بسعر 48 ألفًا و495 دولارًا، والثانية 51 ألفًا و995 دولارًا.