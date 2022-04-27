"سوبارو" تعلن عن أسعار قياسية لسيارتها رباعية الدفع الكهربائية "سولتيرا"

أعلنت شركة "سوبارو" عن أسعار سيارتها رباعية الدفع الكهربائية الجديدة "سولتيرا"، مؤكدة أنها ستبدأ بأسعار 44 ألف و995 دولارًا أمريكيًا.
وأوضحت "سوبارو" في بيان رسمي أن سيارتها رباعية الدفع الكهربائية ستبدأ بإصدار "ليمتيد" بسعر 44 ألفًا و995 دولارًا، ثم إصدار "تورنج" الذي سيأتي بفئتين سعريتين الأولى بسعر 48 ألفًا و495 دولارًا، والثانية 51 ألفًا و995 دولارًا.
وتمتلك سيارات "سولتيرا" من سوبارو، نطاق تحرك أكبر يصل إلى 228 ميلًا في الشحنة الواحدة، كما أنه سيكون قادرًا على شحن 80% من البطارية في أقل من ساعة.
وستتمتع إصدارات "ليميتد" و"تورنج" بميزات جديدة مثل "قضبان السقف" و"الشحن اللاسلكي"، و"السقف الزجاجي".