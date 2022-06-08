"كيا الجبر" تطلق عروض الربيع.. بخيارات تمويلية متعددة

وتابع "الجبر": نعمل على إضافة مميزات حقيقية يحصل عليها العملاء خصوصاً في جانب خدمات ما بعد البيع التي نعتزّ بالتطوّر الكبير الذي شهدته؛ تنفيذاً لاستراتيجية الشركة في الوصول إلى أفضل المستويات التي تتوافق مع تطلعات عملائنا، لذلك تضمنت عروض الربيع الصيانة المجانية على مجموعة واسعة من سيارات كيا وخدمة المساعدة على الطريق لمدة خمسة أعوام.