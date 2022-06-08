"كيا الجبر" تطلق عروض الربيع.. بخيارات تمويلية متعددة

أعلنت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات "كيا" عن باقة من العروض الرائعة في حملة الربيع على سيارات "كيا"، تضمنت حلولاً تمويلية متميزة بالتعاون مع كبرى الجهات التمويلية في المملكة، وخيار استلام السيارة دون سداد الدفعة الأولى، بالإضافة إلى مميزات متنوعة في خدمات ما بعد البيع.
ورحّب العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية عبدالسلام الجبر بكل محبي وعشاق سيارة "كيا" لزيارة فروع شركة الجبر التجارية؛ للتعرّف أكثر على جديد سيارات كيا، والاطلاع على عروض الربيع التي توفر حلولاً تمويلية مميزة، بالتعاون مع كبرى الجهات التمويلية في المملكة، مما يوفّر خيارات متعددة تتوافق مع كل شرائح المجتمع لتملّك سيارات كيا التي تلبي كل الرغبات والاحتياجات وبدفعات شهرية ميسرة.
وقال "الجبر": سيحصل العملاء خلال هذه العروض على صيانة مجانية تشمل مجموعة واسعة من سيارات كيا لمدة سنة كاملة أو 20 ألف كيلومتر، أيهما سبق الآخر، بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات مجاناً.
وأضاف: نحرص دائماً على تصميم وتقديم عروض تلبي تطلعات عملائنا لذلك نقوم بدراستها بشكل جيد والتواصل مع الشركاء في الجهات التمويلية من أجل الحصول على أفضل الحلول التمويلية، مما يتيح خيارات متعددة أمام العملاء وتسهيلات في الدفعات.
وتابع "الجبر": نعمل على إضافة مميزات حقيقية يحصل عليها العملاء خصوصاً في جانب خدمات ما بعد البيع التي نعتزّ بالتطوّر الكبير الذي شهدته؛ تنفيذاً لاستراتيجية الشركة في الوصول إلى أفضل المستويات التي تتوافق مع تطلعات عملائنا، لذلك تضمنت عروض الربيع الصيانة المجانية على مجموعة واسعة من سيارات كيا وخدمة المساعدة على الطريق لمدة خمسة أعوام.