"لاندروفر" تكشف عن رنج روفر سبورت 2023 الرياضية الجديدة كليًّا

كشفت لاندروفر عن سيارة رنج روفر سبورت 2023 الرياضية الجديدة كليًّا، التي تجمع بين الإثارة العصرية والشخصية المميزة والأداء الكهربائي.
وتفصيلاً، تشتمل مجموعة المحركات بالسيارة على محركات هجينة كهربائية ذات مدى ممتد من ست أسطوانات، ومحرك V8 توين تيربو جديد بقوة 530 حصانًا، مع تسارع من السكون إلى 100 كلم/ س في 4.5 ثانية، إضافة لمحركات هجينة خفيفة سداسية الأسطوانات، تعمل بالبنزين والديزل. وسيتم تقديم نظام الدفع الكهربائي الخالص في عام 2024؛ إذ تواصل لاند روفر رحلتها في مجال الكهرباء.
وتتوافر رنج روفر سبورت الجديدة بمواصفات S وSE وHSE وأوتوبيوغرافي، مع الإصدار الأول المتاح على مدى العام الأول من الإنتاج.
وقال تييري بولوري، الرئيس التنفيذي لشركة جاكوار لاند روفر: "تضع سيارة رنج روفر سبورت الجديدة الاستثنائية معايير جديدة باعتبارها السيارة الرياضية الفخمة متعددة الاستعمالات، بناء على سبعة عشر عامًا من جاذبية العملاء الفريدة. إنها أحدث تجسيد لرؤيتنا لإنشاء أكثر السيارات الفاخرة الحديثة المرغوبة في العالم، والجمع بين مستويات الاستدامة الجديدة والصفات المميزة التي جعلت رنج روفر سبورت تحظى بشعبية كبيرة".
وعن التصميم الداخلي يقول البروفيسور جيري ماكغفرن، المدير الإبداعي في جاكوار لاند روفر: "تتبنى أحدث سياراتنا من رنج روفر بشكل كامل نهجنا العصري في تصميم السيارة مع تعزيز طابعها الرياضي الواثق الذي لا تشوبه شائبة".
وتم تركيب نظام التعليق الهوائي الديناميكي في كل سيارة من رنج روفر سبورت الجديدة. والنظام الذكي يعزز عرض النطاق الترددي للتعليق. ويعمل هذا النظام من خلال تغيير الضغط داخل الغرف لتوفير راحة رنج روفر التقليدية مع التعامل الديناميكي المتوقع من رنج روفر سبورت. ولتحسين الاستجابات تراقب السيارة الطريق أمامك باستخدام بيانات الملاحة eHorizon للتمهيد بشكل استباقي للانحناءات القادمة.
وتتميز السيارة بنظام تثبيت السرعة التكيفي الجديد على الطرق الوعرة، الذي تم تصميمه لمساعدة السائقين على التركيز على توجيه السيارة من خلال توفير تقدُّم ثابت ومريح عبر التضاريس الوعرة.