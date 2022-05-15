"لاندروفر" تكشف عن رنج روفر سبورت 2023 الرياضية الجديدة كليًّا

وتفصيلاً، تشتمل مجموعة المحركات بالسيارة على محركات هجينة كهربائية ذات مدى ممتد من ست أسطوانات، ومحرك V8 توين تيربو جديد بقوة 530 حصانًا، مع تسارع من السكون إلى 100 كلم/ س في 4.5 ثانية، إضافة لمحركات هجينة خفيفة سداسية الأسطوانات، تعمل بالبنزين والديزل. وسيتم تقديم نظام الدفع الكهربائي الخالص في عام 2024؛ إذ تواصل لاند روفر رحلتها في مجال الكهرباء.