مصنع "بلاك لايت" بشركة جيلي.. معايير ذكية في مجال الأتمتة لتصنيع المركبات

ويتم تنفيذ جميع العمليات؛ بما في ذلك النقل والاختبار، بواسطة روبوتات صناعية؛ مما يقلل بشكل كبير من تكاليف الإنتاج ويحسّن من كفاءته، وهو يعني أنه يمكن تشغيل العملية بأكملها دون أي تدخل بشري في الظلام الدامس، ومن هنا جاء المصطلح غير المعتاد "بلاك لايت" أو "المصنع المظلم".