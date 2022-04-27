"نيسان السعودية" مزود حصري لخدمات المركبات المتصلة بالمملكة

ومن جهته، قال رئيس قسم التسويق في نيسان العربية السعودية أحمد سدودي: "لطالما التزمت نيسان طوال تاريخها بإثراء حياة الناس بمنتجات وتقنيات مبتكرة تتسم بتقديم ما لا يجرؤ الآخرون على فعله، علاوةً على ذلك، يظل عملاؤنا هم محور تركيزنا الأساسي. ونهدف باستمرار إلى استكشاف مختلف الطرق التي تزوّدهم بتجارب قيادة آمنة وموثوقة، بالإضافة إلى تعزيز قدرتهم على الاتصال، ونفخر بأحدث ما لدينا من تقنيات نيسان تعيد تعريف تجربة قيادة المركبات وتمكين عملائنا من البقاء على اتصال دائم بمركباتهم والعالم من حولهم في أي وقت وفي أي مكان، بالإضافة إلى تقديم مساهمة قيّمة لقطاع السيارات الناشئ في المملكة".