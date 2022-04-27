"نيسان السعودية" مزود حصري لخدمات المركبات المتصلة بالمملكة

اختارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة اللوائح التنظيمية الوطنية نيسان العربية السعودية، من بين 3 شركات للسيارات لتكون المزود الحصري للمركبات المتصلة في المملكة.
ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع خطتها Nissan NEXT التحولية لتمكين أكبر عدد من العملاء من الوصول إلى التقنيات المتقدمة، ونتيجة نجاح جهود المملكة في زيادة توافر واستخدام التقنيات الناشئة؛ للاستفادة من قدراتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث تسهم أيضاً في ترسيخ مكانة المملكة كواحدة من الدول الرائدة في نشر أحدث التقنيات التي تلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقال المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية بدر الحسامي: "هذه لحظة فخر بالنسبة لنا جميعاً في نيسان العربية السعودية، حيث نواصل دفع حدود الابتكار في سوق السيارات السعودي، الذي يعد سوقاً استراتيجيا مهماً بشكل متزايد على مستوى المنطقة. إن اختيار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم رحلات نقل متصلة بسلاسة لعملائنا، يعد شهادة على ثراء تاريخ نيسان الممتد في تقديم منتجات مبتكرة بالإضافة إلى أفضل الخدمات في فئتها التي تتجاوز توقعات العملاء في المملكة".
وأضاف الحسامي أن العملاء سيتمكنون من خلال مركبات نيسان المتصلة أن يراقبوا ويتعرفوا بسهولة على حالة سياراتهم من خلال هواتفهم الجوالة، فمن خلال تطبيق Factory Fitted Connected Car Technology بالإضافة إلى وحدة التحكم عن بُعد المدمجة، التي تقوم بإدارة عملية التتبع اللاسلكي للمركبة والتشخيص والاتصالات، تؤكد نيسان العربية السعودية التزامها بتوفير رحلة آمنة وسهلة لجميع عملائها في جميع أنحاء المملكة، ومن خلال قدرات الاتصال، تمكّن الشركة مالكي نيسان من زيادة ثقتهم وسيطرتهم على سياراتهم حتى عندما لا يكونون داخل السيارة.
ومن جهته، قال رئيس قسم التسويق في نيسان العربية السعودية أحمد سدودي: "لطالما التزمت نيسان طوال تاريخها بإثراء حياة الناس بمنتجات وتقنيات مبتكرة تتسم بتقديم ما لا يجرؤ الآخرون على فعله، علاوةً على ذلك، يظل عملاؤنا هم محور تركيزنا الأساسي. ونهدف باستمرار إلى استكشاف مختلف الطرق التي تزوّدهم بتجارب قيادة آمنة وموثوقة، بالإضافة إلى تعزيز قدرتهم على الاتصال، ونفخر بأحدث ما لدينا من تقنيات نيسان تعيد تعريف تجربة قيادة المركبات وتمكين عملائنا من البقاء على اتصال دائم بمركباتهم والعالم من حولهم في أي وقت وفي أي مكان، بالإضافة إلى تقديم مساهمة قيّمة لقطاع السيارات الناشئ في المملكة".