نيسان تعلن عن خططها لإنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية ذات قدرات شحن أسرع

أعلنت شركة "نيسان" عن خطط ثورية خاصة بها لإنتاج أول بطاريات "صلبة" خاصة بالسيارات الكهربائية، من مصنعها في يوكوهاما اليابانية.
وأوضحت نيسان، في بيان رسمي أنها تستعد لتفتتح خط إنتاج رسمي لبطاريات السيارات الكهربائية الصلبة خلال عام 2028، فيما ستدشن خط إنتاج تجريبي لمصنعها خلال عام 2024.
وتهدف نيسان بتلك الخطط لإطلاق أول سيارة كهربائية تعمل ببطاريات صلبة بالكامل في الأسواق خلال عام 2028.
وتتميز بطاريات الحالة الصلبة بالكامل، التي تصممها "نيسان"، بأنها يمكنها أن تشحن بسرعة أكثر وتحتفظ بالطاقة الكهربائية لفترة أطول من بطاريات "الليثيوم أيون" التقليدية التي تستخدمها معظم السيارات الكهربائية حاليًا.
وقالت نيسان إنها تتوقع في نهاية المطاف استخدام البطاريات عبر مجموعة سياراتها، بما في ذلك شاحناتها الصغيرة، وقالت إن بطارياتها الصلبة بالكامل يمكن أن تخفض سعر حِزَم البطاريات إلى 75 دولارًا لكل كيلوواط في الساعة بحلول عام 2028، وفي النهاية إلى 65 دولارًا لكل كيلوواط في ساعة.
وأوضحت أن تلك البطاريات يمكن أن تستعد لجعل السيارات الكهربائية ميسورة التكلفة بشكل أكبر، وتضعها في نفس نقطة السعر مع السيارات التي تعمل بالوقود.