نيسان تعلن عن خططها لإنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية ذات قدرات شحن أسرع

وقالت نيسان إنها تتوقع في نهاية المطاف استخدام البطاريات عبر مجموعة سياراتها، بما في ذلك شاحناتها الصغيرة، وقالت إن بطارياتها الصلبة بالكامل يمكن أن تخفض سعر حِزَم البطاريات إلى 75 دولارًا لكل كيلوواط في الساعة بحلول عام 2028، وفي النهاية إلى 65 دولارًا لكل كيلوواط في ساعة.