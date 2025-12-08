iCAUR V27 تصل إلى الشرق الأوسط بتقنية "جولدن ريف" الهجينة المتقدمة

وتأتي هذه السيارة بمحرك كهربائي يدير العجلات بشكل مباشر، فيما يتولى محرك البنزين مهمة توليد الكهرباء عند الحاجة، ما يلغي القلق من المدى ويُغني عن الحاجة لشبكة شحن كثيفة. عند انخفاض البطارية، يبدأ المحرك تلقائيًّا في توليد الطاقة، ويعود للتوقف عند شحنها، ما يجعلها مثالية لبيئة القيادة المتنوعة في المنطقة.