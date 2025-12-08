iCAUR V27 تصل إلى الشرق الأوسط بتقنية "جولدن ريف" الهجينة المتقدمة

في خطوة تواكب تطلعات السائقين في المنطقة، وصلت سيارة iCAUR V27 رسميًّا إلى الشرق الأوسط بتقنية "Golden REEV" الهجينة، مقدمة تجربة فريدة تجمع بين قوة الأداء على الطرق الوعرة وهدوء القيادة الكهربائية داخل المدن.
وتأتي هذه السيارة بمحرك كهربائي يدير العجلات بشكل مباشر، فيما يتولى محرك البنزين مهمة توليد الكهرباء عند الحاجة، ما يلغي القلق من المدى ويُغني عن الحاجة لشبكة شحن كثيفة. عند انخفاض البطارية، يبدأ المحرك تلقائيًّا في توليد الطاقة، ويعود للتوقف عند شحنها، ما يجعلها مثالية لبيئة القيادة المتنوعة في المنطقة.
ويمتاز النظام بمدى كهربائي نقي يصل إلى 156 كيلومترًا، مع قدرة على التشغيل الهادئ والخالي من الاهتزازات، ما يقدّم بديلًا اقتصاديًا وفعّالًا للمركبات التقليدية التي تعتمد كليًا على الوقود أو أنظمة HEV وPHEV.
وتُعد ظروف الشرق الأوسط من بين الأصعب للسيارات من حيث الحرارة العالية والتضاريس الصحراوية، ما يتطلب أداءً متفوقًا وتقنيات متقدمة، وهو ما توفّره V27 عبر نظام دفع رباعي ذكي (i-AWD)، يعزز الثبات والتحكم في الكثبان والتضاريس الصعبة.
وتتفوق "جولدن ريف" على مركبات البنزين والمركبات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) من حيث كفاءة استهلاك الوقود والاعتمادية، إذ توفر استجابة فورية للقوة، وتقلل من الضوضاء والاهتزازات حتى أثناء التسارع العالي أو القيادة على الرمال.
ويعتمد المحرك على نظام عالي الكفاءة الحرارية (45.79٪) ونقل طاقة بنسبة 97.3٪، ما يعادل توليد 3.71 كيلوواط/ساعة من الكهرباء لكل لتر وقود، ليجمع بين الأداء القوي والاستهلاك المنخفض للطاقة، حتى في أشد درجات الحرارة.
وقد أجرت الشركة تعديلات تقنية خاصة لتناسب مناخ الشرق الأوسط، على أن يتم إطلاق iCAUR V27 قريبًا في الأسواق، واعدةً المستخدمين بتجربة قيادة ناعمة في المدينة وقوية على الطرق الوعرة، تحت شعار "BORN TO PLAY".