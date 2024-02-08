كيف تحافظ على طلاء سيارتك من التلف؟

تتميز السيارات والشاحنات الجديدة بطلاء لامع خالٍ من العيوب والبهتان، وتضع جميع شركات تصنيع السيارات طبقة نهائية لامعة فوق اللون الأصلي للحفاظ عليه من الخدوش البسيطة والظروف الجوية المختلفة، وهذا لا يعني أن الطلاء لا يحتاج للحماية، فهذه بعض النصائح للحفاظ على اللون وإبقاء اللمعان لأطول فترة ممكنة.
بالطبع تسرع أشعة الشمس من إتلاف لون سيارتك وتلاشيه بمرور الوقت، وخاصة الطبقة اللامعة التي تضعها الشركات لحماية اللون الأصلي، فضلًا عن تأثر زجاج السيارة بالحرارة المستمرة، ومع تعرّض جسم السيارة الخارجي للظروف الجوية باستمرار دون ظل أو حماية أو غطاء، فلا تتعجب من سرعة بهتان اللون.
إذا كنت تركن سيارتك في أماكن يصعب فيها العثور على أماكن مظللة، فلا بد أن تمتلك أحد أغطية السيارة؛ للمحافظة على الجسم الخارجي والزجاج وداخلية السيارة كذلك، وحاول أن تحصل على غطاء سيارة مقاوم للماء وجيد التهوية، وتعكس الألوان الفاتحة حرارة الشمس بشكل أفضل من الأغطية الداكنة.
يحتوي الغلاف الجوي على مزيج من الغبار والمواد الكيميائية والملوثات الأخرى كبقايا الطيور والحشرات، لذا فغسيل السيارة المتكرر يحافظ على سطح السيارة نظيفًا وخاليًا من الرواسب البيئية، ولا تقتصر فقط على استخدام الماء، وإنما قم بإضافة سائل غسيل السيارة، ولا تنس أن تجفف السيارة جيدًا لتمنع تراكم المياه والأتربة في الأماكن الضيقة.
تساعد أفلام الحماية على إضافة طبقة إضافية على جسم السيارة الخارجي والتي تحميك من أشعة الشمس والظروف البيئية المختلفة، لكن يعيب هذه الخطوة التكلفة العالية حتى يتم استخدام خامات قوية وأصلية وتغطية كل السيارة.