كيف تحافظ على طلاء سيارتك من التلف؟

يحتوي الغلاف الجوي على مزيج من الغبار والمواد الكيميائية والملوثات الأخرى كبقايا الطيور والحشرات، لذا فغسيل السيارة المتكرر يحافظ على سطح السيارة نظيفًا وخاليًا من الرواسب البيئية، ولا تقتصر فقط على استخدام الماء، وإنما قم بإضافة سائل غسيل السيارة، ولا تنس أن تجفف السيارة جيدًا لتمنع تراكم المياه والأتربة في الأماكن الضيقة.