"ريفيان" تكشف النقاب عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية "آر 2" وشقيقتيها "آر 3" و"آر 3 إكس"

وأظهر الكشف عن السيارة "آر 2" كيف أن تصميمها مدمجٌ بشكلٍ كبيرٍ، ليبدو جذاباً، إضافة إلى الميزات التقنية الواسعة التي تم تزويدها بها؛ أبرزها أنها يمكن أن تعمل ما لا يقل عن 300 ميل بالشحنة الواحدة، بفضل خلية "4695" المصمّمة حديثاً ومجموعة البطاريات الأكبر حجماً.