"ريفيان" تكشف النقاب عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية "آر 2" وشقيقتيها "آر 3" و"آر 3 إكس"
كشفت شركة "ريفيان" النقاب رسمياً عن سيارتها للدفع الرباعي الكهربائية "آر 2" وشقيقتيها "آر 3" و"آر 3 إكس".
وأظهر الكشف عن السيارة "آر 2" كيف أن تصميمها مدمجٌ بشكلٍ كبيرٍ، ليبدو جذاباً، إضافة إلى الميزات التقنية الواسعة التي تم تزويدها بها؛ أبرزها أنها يمكن أن تعمل ما لا يقل عن 300 ميل بالشحنة الواحدة، بفضل خلية "4695" المصمّمة حديثاً ومجموعة البطاريات الأكبر حجماً.
وستدعم السيارة منافذ شحن "إن أيه سي إس" القياسية وشواحن "تسلا"، وأشارت إلى أنها تعمل على بناء شبكة الشحن الخاصة بها في نحو 600 موقع بالولايات المتحدة في غضون بضع سنوات.
يتمتع R2 بكثيرٍ من إمكانات النهوض والانطلاق، مع ثلاثة تخطيطات للمحركات للاختيار من بينها.
وهناك نموذج قياسي للدفع الخلفي بمحرّك واحد، ونموذج للدفع الرباعي بمحرك مزدوج مع محركات في الأمام والخلف، وإصدار ثلاثي المحركات، والذي يتميز بمحرّكين في الخلف وواحد في الأمام.
يمكن لهذا النموذج الأخير الانتقال من صفر إلى 60 في ثلاث ثوانٍ، على الرغم من أنه من المحتمل أن يتقلص المقياس عند النظر في الإصداريْن الآخريْن.
ويبدأ سعر سيارة "آر 2" من 45 ألف دولار أمريكي.
وتمّ تزويد السيارة بمركز معلومات وترفيه قوي في المقدمة، على الرغم من أن تخطيط هذه العناصر الرقمية عرضة للتغيير مع اقترابنا من الإطلاق. وتحتوي "آر 2" في المقدمة على صندوقي قفازات، وهناك أيضاً عجلتان للتمرير على عجلة القيادة، مكتملتان بردود فعل لمسية ديناميكية.
وحصلت السيارة ميزات القيادة الذاتية على دفعة كبيرة هنا، وذلك بفضل 11 كاميرا في جميع الأنحاء وخمسة رادارات، بما في ذلك رادار أمامي طويل المدى.
من ناحية أخرى، يبدو أن R3 أكثر إحكاماً من شقيقتها المعلن عنها حديثاً.
وتتميز بقاعدة عجلات أقصر من R2 وتصميم أكثر إحكاماً بشكلٍ عام.. سيكون متاحاً أيضاً في ثلاثة نماذج، بما في ذلك الإصدارات ذات المحرك الواحد والمحرك المزدوج والإصدارات ثلاثية المحركات.
وتتضمن R3 أيضاً بعضاً من نفس ميزات التصميم في الهواء الطلق مثل R2، مع رفع خلفي أوتوماتيكي ونافذة زجاجية مواجهة للخلف يمكن فتحها للتخزين.
ويمكن لهذه النافذة التكيُّف مع ارتفاعات متعددة لاستيعاب العناصر ذات الأشكال الغريبة.
ويُوجد زوج من صناديق القفازات في المقدمة وتصميم داخلي يعطي الأولوية للمواد المستدامة.
أخيرًا، هناك R3X ويبدو أنها سيارة عالية الأداء، مع تصميم ثلاثي المحركات فقط، وتتميز بوقفة أوسع وخلوص أرضي أكبر من "آر 3".
في واقع الأمر، فهي لا تبدو مثل R3 على الإطلاق، مع تصميمها الداخلي "القوي والمرح" المصنوع من الفلين والمعدن المؤكسد، من بين مواد أخرى.