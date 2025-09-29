تحت أعين الكونغرس.. "تسلا" في مرمى الاتهام بسبب معابر القطارات

وأوضحا أن النظام، المصمم لتولي القيادة مع إشراف محدود من السائق، أظهر في عدة حالات ضعفًا في التعامل مع تقاطعات السكك، وأخفق أحيانًا في رصدها بدقة، ما أدى إلى مواقف حرجة أو تجاوزات محتملة.