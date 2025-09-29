تحت أعين الكونغرس.. "تسلا" في مرمى الاتهام بسبب معابر القطارات

في تطور جديد، يواجه نظام القيادة الذاتية الكامل في سيارات "تسلا" تدقيقًا متزايدًا من السلطات الأمريكية، بعد مطالبة عضوين بارزين في الكونغرس بفتح تحقيق عاجل بشأن أداء النظام عند معابر السكك الحديدية.
وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، فقد دعا السيناتوران إدوارد ماركي وريتشارد بلومنتال "الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة" (NHTSA) إلى التدخل الفوري، مشيرَين إلى أن النظام قد يفشل في التعرف على معابر القطارات في بعض الحالات، مما يشكّل خطرًا جسيمًا على السائقين والقطارات.
وأوضحا أن النظام، المصمم لتولي القيادة مع إشراف محدود من السائق، أظهر في عدة حالات ضعفًا في التعامل مع تقاطعات السكك، وأخفق أحيانًا في رصدها بدقة، ما أدى إلى مواقف حرجة أو تجاوزات محتملة.
وطالب المشرّعان الوكالة الفيدرالية بتقييم شامل لأداء النظام في ظروف المرور الواقعية، ووضع ضوابط صارمة لاستخدامه في المواقع الحساسة، حفاظًا على سلامة الركاب والمارة.