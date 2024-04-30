بعد حوادث مميتة.. تحقيقات أمريكية بشأن تقنية "فورد" للقيادة الذاتية

أعلنت وكالة سلامة الطرق الأمريكية، فتحها تحقيقًا بشأن نظام مساعدة السائق "بلو كروز" الخاص بشركة "فورد" الأمريكية، بعد وقود حوادث مميتة.
وأوضحت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة الأمريكية، أن حادثين لسيارات "فورد موستاج ماش إي" وقعتا أثناء تشغيل نظام مساعدة السائق واصطدمتا أثناء تشغيل النظام.
تعمل تقنية "بلو كروز" كتقنية مساعدة للسائق، تتيح له القيادة بدون استخدام اليدين على طرق معينة، عادةً ما تكون الطرق السريعة.
وردّت فورد على تلك التقارير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلة إنها تعمل مع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة "لدعم تحقيقاتها".
ومن المفترض أن برنامج "بلو كروز" يتحقق مما إذا كان السائقون ينتبهون باستخدام كاميرات تتبع العين، ويُطلب منهم استعادة السيطرة على السيارة إذا حدد أي انحراف في التركيز.
وتقول السلطات الأمريكية إن تحقيقها الأوليّ سيركز على جانب مراقبة السائق في النظام، بالإضافة إلى مدى جودة أداء مهام القيادة بشكل عام.
ويجري التحقيق في الحادثين اللذين دفعا إلى إجراء التحقيق الجديد بشكل منفصل من قِبَل هيئة سلامة أخرى، وهي المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي.