بعد حوادث مميتة.. تحقيقات أمريكية بشأن تقنية "فورد" للقيادة الذاتية

ومن المفترض أن برنامج "بلو كروز" يتحقق مما إذا كان السائقون ينتبهون باستخدام كاميرات تتبع العين، ويُطلب منهم استعادة السيطرة على السيارة إذا حدد أي انحراف في التركيز.