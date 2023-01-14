خوفاً من المنافسين والركود الاقتصادي.. "تسلا" تلجأ لتخفيض أسعار سياراتها

ويقول التقرير وفق ما نقلته "العربية"، إن هذه الخطوة قد تساعد "تسلا" في الولايات المتحدة في التأهل للحصول على مزيدٍ من الإعفاءات الضريبية الفيدرالية للمركبات الكهربائية، وهو ما يمكن أن يزيد حجم مبيعاتها داخل الولايات المتحدة وخارجها بعد زيادة المنافسة وأسعار الفائدة.