تحقيقات أمريكية بشأن حوادث مقلقة لمركبات ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو

وأضافت أيضًا أنها "تحتفظ بالحق، بعد التحقيق في الحقائق، في تعليق أو إلغاء تصاريح الاختبار أو النشر، إذا قررت أن مركبات الشركة تشكل تهديدًا للسلامة العامة".