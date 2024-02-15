"جنرال موتورز" تعلن توسعة نطاق استخدام خدمة "سوبر كروز" ذاتية القيادة

أعلنت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية عن توسعة كبيرة في منطقة تشغيل تقنية سيارتها الجديدة "سوبر كروز" ذاتية القيادة، بحيث تغطي أكثر من 750 ألف ميل من الطرق الريفية والسريعة الثانوية في الولايات المتحدة وكندا.
وأوضحت "جنرال موتورز" إلى أن ترقية "سوبر كروز" من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2025، ليتم مضاعفة منطقة التشغيل الحالية البالغة 400 ألف ميل تقريباً.
وتم إطلاق "سوبر كروز" لأول مرة في عام 2017، وهي تعمل من دون استخدام اليدين بالكامل، ولكن تحت إشراف السائق الذي يجب أن يكون جاهزًا لتولي زمام الأمور في أي وقت.
وتستخدم السيارة نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، والكاميرات، وأجهزة استشعار الرادار عالية الدقة، ونظام تنبيه السائق لضمان انتباه المشغل.
ولا يمكن تشغيل السيارة إلى على طرق محددة، يتم فحصها، ويؤدي ذلك إلى إنشاء خرائط توضح بيانات مستوى المسار والتضاريس ونصف قطر منحنيات الطريق والمزيد، مما يسمح لـ"سوبر كروز" بضبط السرعات عند الضرورة.
ويمكن أن يكون هذا مهم بشكل خاص على الطرق الريفية والطرق السريعة، التي من المرجح أن تحتوي على منحنيات ضيقة وتلال شديدة الانحدار وغيرها من الأقسام التي يحتمل أن تكون خطرة.
وتتبع "جنرال موتورز" نهجًا بطيئًا في نظام مساعدة السائق الخاص بها، خاصة بالمقارنة مع منافستها "تسلا"، التي تقدم نظام قيادة ذاتية كاملة بقيمة 12 ألف دولار يمكنه العمل في شوارع المدينة.
وكشفت جنرال موتورز مؤخراً عن نظام "ألترا كروز"، الذي يمكن أن يعمل أيضاً في المدن، قائلة إنه يمكن استخدامه "95 بالمائة" من الوقت بدون استخدام اليدين.
وتقدم الشركة الأمريكية 15 مركزة مزودة بتقنية "سوبر كروز"، بما في ذلك أنواع مختلفة من سيارات "بيك أب" وسيارات الدفع الرباعي.