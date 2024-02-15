"جنرال موتورز" تعلن توسعة نطاق استخدام خدمة "سوبر كروز" ذاتية القيادة

وتم إطلاق "سوبر كروز" لأول مرة في عام 2017، وهي تعمل من دون استخدام اليدين بالكامل، ولكن تحت إشراف السائق الذي يجب أن يكون جاهزًا لتولي زمام الأمور في أي وقت.