بعد صدمة "سيارة الأجرة ذاتية القيادة".. استقالة المؤسس المشارك لـ"كروز" ورئيسها التنفيذي

أعلن المؤسس المشارك لشركة "كروز" وكبير مسؤولي المنتجات فيها، "دانييل كان"، استقالته من منصبه، بعد يوم واحد من إعلان رحيل رئيسها التنفيذي "كايل فوجت" استقالته من عمله بالشركة.
وتأتي هذه الاستقالات، بعد إعلان الشركة المتخصصة في تصميم السيارات ذاتية القيادة والمملوكة لـ"جنرال موتورز"، سحب سيارات الأجرة ذاتية القيادة الخاصة بها.
جاءت استقالة المؤسس المشارك لشركة Cruise بعد خروج الرئيس التنفيذي من ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية؛ بسبب مخاوف مرتبطة بالسلامة فيها، بعدما تَسببت في أكثر من حادث مميت.
وبسبب ذلك الأمر قررت "جنرال موتورز" استدعاء حوالى 950 سيارة أجرة ذاتية القيادة، وأوقفت إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا تصاريح الرحلات البحرية بدون سائق، بعد فترة وجيزة؛ بسبب مخاوف مشابهة لتلك الخاصة بالسيارات.
وقالت كروز: "الشركة تركز على اتخاذ خطوات لإعادة بناء ثقة الجمهور"، ولم تتحسن الأمور بعدُ بالنسبة للشركة، خاصة بعد أن كشفت تقارير أن الشركة تعلم أن سياراتها ذاتية القيادة تواجه صعوبة في التعرف على الأطفال والثقوب الكبيرة في الطرق.
علاوة على ذلك، قال الرئيس التنفيذي السابق إن الشركة ستضطر إلى تسريح عدد غير معلوم من الموظفين والموظفين في مذكرة.
ولم تصدر "كروز" أي تصريحات حول العثور على بدائل لرئيسها التنفيذي أو كبير مسؤولي المنتج حتى الآن.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه "بدلًا من تعيين رئيس تنفيذي جديد"، قامت جنرال موتورز بتعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة الشركة؛ حيث سيتولى "مو الشناوي"، نائب الرئيس التنفيذي للهندسة في شركة كروز، منصب الرئيس.