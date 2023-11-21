بعد صدمة "سيارة الأجرة ذاتية القيادة".. استقالة المؤسس المشارك لـ"كروز" ورئيسها التنفيذي

وقالت كروز: "الشركة تركز على اتخاذ خطوات لإعادة بناء ثقة الجمهور"، ولم تتحسن الأمور بعدُ بالنسبة للشركة، خاصة بعد أن كشفت تقارير أن الشركة تعلم أن سياراتها ذاتية القيادة تواجه صعوبة في التعرف على الأطفال والثقوب الكبيرة في الطرق.