"كروز" تعيد نشر "التاكسي الآلي" الخاص بها في طرق "أريزونا الأمريكية"

وكانت كروز قد أوقفت جميع عملياتها بدون سائق بعد أسابيع قليلة من وقوع حادث في كاليفورنيا، حيث دهست إحدى سيارات الأجرة الآلية الخاصة بها وسحبت أحد المشاة الذي تم إلقاؤه على طريقها بعد أن صدمته سيارة أخرى.

قامت السلطات في كاليفورنيا، بإلغاء تراخيص للعمل السيارات في الولاية بسبب هذا الحادث ومشكلات أخرى متعلقة بالسلامة.