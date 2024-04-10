"كروز" تعيد نشر "التاكسي الآلي" الخاص بها في طرق "أريزونا الأمريكية"

أعلنت شركة "كروز" إعادتها نشر مركباتها ذاتية القيادة "التاكسي الآلي" في شوارع ولاية أريزونا الأمريكية.
ويأتي قرار "كروز"، بعد الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها العام الماضي، وتسببت في توقف عملياتها ورحيل رئيسها التنفيذي وإقالة جزء كبير من قوتها العاملة وعدد من المديرين التنفيذيين.
وقالت شركة جنرال موتورز التابعة لها "كروز" إنها تستأنف أنشطة القيادة اليدوية من أجل جمع معلومات الطريق وإنشاء خرائط لمركباتها ذاتية القيادة.
وسيتم نشر أول أسطول من مركبات الرحلات البحرية على الطريق مرة أخرى في فينيكس، أريزونا، على الرغم من أن الشركة تخطط للتوسع في مدن أخرى مع استمرارها في "التعامل مع المسؤولين وقادة المجتمع".
وكانت كروز قد أوقفت جميع عملياتها بدون سائق بعد أسابيع قليلة من وقوع حادث في كاليفورنيا، حيث دهست إحدى سيارات الأجرة الآلية الخاصة بها وسحبت أحد المشاة الذي تم إلقاؤه على طريقها بعد أن صدمته سيارة أخرى.
قامت السلطات في كاليفورنيا، بإلغاء تراخيص للعمل السيارات في الولاية بسبب هذا الحادث ومشكلات أخرى متعلقة بالسلامة.
وبحلول نوفمبر من العام الماضي، علقت كروز أيضًا رحلات التاكسي الآلي المأهولة كجزء من تحقيق موسع للسلامة أجرته شركة استشارية مستقلة.
واستقال كايل فوجت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، بعد فترة وجيزة من ذلك، وطردت الشركة أيضًا تسعة من كبار المديرين التنفيذيين بعد ادعاء السلطات بأن كروز حجب مقطع فيديو يظهر الضحية في حادث كاليفورنيا مثبتًا أسفل سيارته.
وفي ديسمبر/كانون الأول، قامت الشركة المصنعة لسيارات الأجرة الآلية بتسريح 24% من قوتها العاملة، والتي كانت تبلغ حوالي 900 موظف.
كما ذكرت صحيفة The Intercept العام الماضي أنها اطلعت على مواد تقييم السلامة الداخلية التي خلصت إلى أن مركبات كروز واجهت مشاكل في التعرف على الأطفال.
وقالت كروز في منشورها إنها أجرت اختبارات على دورات مغلقة خلال الأشهر القليلة الماضية حيث تعمل على إعادة بناء الثقة.
وستكون جميع سيارات الأجرة الآلية المتجهة إلى فينيكس عبارة عن مركبات يقودها الإنسان دون تشغيل أنظمة ذاتية القيادة، لكن هدفها النهائي، بالطبع، هو نشر مركبات ذاتية القيادة بالكامل مرة أخرى، لكن الشركة لم تذكر ما إذا كان لديها تاريخ مستهدف ولم تشارك جدولًا زمنيًا إذا كان لديها جدول زمني.