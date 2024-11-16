استطلاع حديث من "فورد": اهتمام متزايد بالمركبات الكهربائية في السعودية

وكجزء من أبحاثها في أسواق عدة، أجرت (فورد) دراسة على المقيمين في المملكة العربية السعودية، ممن يملكون مركبة، أو يبحثون عن شراء واحدة جديدة؛ وذلك لفهم آرائهم تجاه المركبات الكهربائية؛ ما يساعد فورد في الاستعداد بشكل أفضل لتحقيق مستقبل كهربائي مستدام.