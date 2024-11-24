"هيونداي" تستدعي 145 ألف سيارة كهربائية بسبب خلل تقني قد يؤدي إلى فقدان الطاقة الحركية

أعلنت شركة "هيونداي" استدعاء أكثر من 145 ألف سيارة كهربائية في الولايات المتحدة؛ بسبب خلل في وحدة التحكُّم بالشحن المدمجة (ICCU)، الذي قد يؤدي إلى فقدان الطاقة الحركية بشكل تدريجي، وصولاً إلى توقُّف السيارة عن العمل بالكامل.