"هيونداي" تستدعي 145 ألف سيارة كهربائية بسبب خلل تقني قد يؤدي إلى فقدان الطاقة الحركية

أعلنت شركة "هيونداي" استدعاء أكثر من 145 ألف سيارة كهربائية في الولايات المتحدة؛ بسبب خلل في وحدة التحكُّم بالشحن المدمجة (ICCU)، الذي قد يؤدي إلى فقدان الطاقة الحركية بشكل تدريجي، وصولاً إلى توقُّف السيارة عن العمل بالكامل.
ويشمل هذا الإجراء طرازات IONIQ 5 (2022-2024)، وIONIQ 6 (2023-2025)، إضافة إلى عدد من سيارات Genesis الكهربائية، مثل GV60، وGV70 Electrified، وG80 Electrified.
وقد أرجعت الشركة المشكلة إلى تعرُّض وحدة التحكُّم للتلف بسبب ارتفاع الفولتية، أو التقلبات الحرارية مع مرور الوقت؛ ما يؤدي إلى استنزاف البطارية الثانوية بجهد 12 فولت، الضرورية لتشغيل الأنظمة الأساسية في السيارة.
وستقوم "هيونداي" ووكلاؤها بفحص وحدة التحكم بالشحن، واستبدالها إذا لزم الأمر، إضافة إلى تحديث البرمجيات؛ لتحسين إدارة الفولتية والحرارة أثناء التشغيل.
وأكدت الشركة أن الإصلاحات ستكون مجانية بالكامل.