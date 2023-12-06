شركة الوعلان للتجارة "هيونداي" تعلن مشاركتها في معرض الرياض للسيارات

تأتي مشاركة الوعلان – هيونداي في معرض الرياض للسيارات تحت شعار"مستقبل النقل المستدام التزاماَ منها بمواكبة التغييرات المنتظرة في مستقبل النقل والتحول الاستراتيجي العالمي في هذا المجال والمشاركة بفعالية في اطلاق هيونداي موتور استراتيجيتها المستدامة نحو التنقل الكهربائي والذي يسير بشكل منسجم مع التطلعات الطموحة لرؤية المملكة 2030 والمساهمة في التحول نحو التنقل الخال نحو الانبعاثات الضار، وإنطلاقاً من إستراتيجيتها التسويقية تجاه عملائها الحاليين والمحتملين على كافة طرازات هيونداي الجديدة التي سيتم طرحها لعام 2024 والرغبة في التواصل المباشر مع عملاءها من مستخدمي سيارات هيونداي وتقديم الطرازات الجديدة لعام 2024.