شركة الوعلان للتجارة "هيونداي" تعلن مشاركتها في معرض الرياض للسيارات

كشفت شركة الوعلان للتجارة، الموزع المعتمد لسيارات هيونداي في المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية، عن طرازات هيونداي الجديدة لعام 4202 من خلال منصتها في معرض الرياض للسيارات، والذي سيقام خلال الفترة من 5 الى 9 ديسمبر 2023 في منطقة "المملكة ارينا"، في مدينة الرياض حيث يستعد المعرض لاستقبال حوالي 250 ألف زائر، بمساحة شاسعة تزيد عن 86 ألف متر مربع.
تأتي مشاركة الوعلان – هيونداي في معرض الرياض للسيارات تحت شعار"مستقبل النقل المستدام التزاماَ منها بمواكبة التغييرات المنتظرة في مستقبل النقل والتحول الاستراتيجي العالمي في هذا المجال والمشاركة بفعالية في اطلاق هيونداي موتور استراتيجيتها المستدامة نحو التنقل الكهربائي والذي يسير بشكل منسجم مع التطلعات الطموحة لرؤية المملكة 2030 والمساهمة في التحول نحو التنقل الخال نحو الانبعاثات الضار، وإنطلاقاً من إستراتيجيتها التسويقية تجاه عملائها الحاليين والمحتملين على كافة طرازات هيونداي الجديدة التي سيتم طرحها لعام 2024 والرغبة في التواصل المباشر مع عملاءها من مستخدمي سيارات هيونداي وتقديم الطرازات الجديدة لعام 2024.
يشار إلى أن الوعلان - هيونداي تشارك في معرض الرياض للسيارات بمجموعة واسعة من مختلف الطرازات الجديدة ، كما ومن المتوقع أن تقوم الشركة بعرض أحدث طرازات هيونداي الكهربائية المبتكرة منها آيونيك 5 وآيونيك 6 والتي تعتبر من أكثر السيارات الكهربائية بالكامل حصداً للجوائز العالمية المرموقة، ورغبة من الشركة في تعريف المستهلك على التطورات التقنية التي حققتها شركة هيونداي في قطاع صناعة السيارات الكهربائية. الشركة في تعريف المستهلك على التطورات التقنية التي حققتها شركة هيونداي في قطاع صناعة السيارات الكهربائية.
بالاضافة الى عرض العديد من طرازات هيونداي 2024 الجديدة التي ستتوفر في معارضها منها " Sonata ، Kona ، Azera ، Venue وغيرها من الطرازات الجديدة كذلك ستقوم الشركة من خلال منصتها بالمعرض بتقديم أحدث البرامج والخدمات الجديدة التي تم تطويرها ا سواء في معارضها الحديثة اوالصيانة اوخدمات ما بعد البيع ، لتلبي وتواكب حجم الطلب على كافة طرازات هيونداي بالمنطقة الوسطى .