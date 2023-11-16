تتجه إلى المملكة في أوائل 2024.. EXEED تُبهر الجمهور بالنموذج المرتقب لسيارة RX 2.0

في عرض مذهل لابتكار السيارات، أبهرت EXEED الجمهور في معرض جنيف الدولي للسيارات الشهر الماضي، في 5 أكتوبر، كاشفة عن نموذج RX 2.0 المنتظر.
وتعتبر RX إضافة بارزة إلى تشكيلة EXEED هذا العام؛ فقد أدهشت الحضور والنقاد على حد سواء بتصميمها المتقدم والتكنولوجيا الحديثة، وكرّمت جائزة التصميم الدولية (IDA) تصميمها الاستثنائي بالجائزة الذهبية المرموقة؛ مما عزز مكانتها كأيقونة حقيقية للفخامة والجمال.
وأكد تشاو شين، الرئيس التنفيذي لشركة EXEED الدولية خلال كلمته الافتتاحية، على المبادئ التأسيسية للعلامة التجارية وهي الاستكشاف والابتكار. وعبّر عن ذلك قائلًا: "تهدف EXEED، في جوهرها، إلى تخطي الحدود وتبني روح الاستكشاف. يتعلق الأمر بالجرأة في التحدي والسعي المستمر نحو المزيد. الاستكشاف هو في الحمض النووي الخاص بنا؛ مما يدفعنا إلى آفاق جديدة بمنتجات مطورة".
ولم يقتصر دور EXEED على التوسع في ثمانية أسواق متنوعة فحسب؛ بل تفوقت في تقديم تميز لا مثيل له؛ مما أثّر إيجابيًّا على 180.000 مستخدم في جميع أنحاء العالم. ويمتد التزامهم إلى ما هو أبعد من مجرد التوسع، مع التركيز على توفير تجربة ممتازة تتجاوز المركبات نفسها.
وقال شين: "لقد أنشأت EXEED علامة تجارية ذات مكانة رفيعة المستوى، مع التأكيد على التجربة الفاخرة. هدفنا ليس فقط تزويد عملائنا بمركبة متقدمة تقنيًّا وآمنة؛ ولكن أيضًا صورة العلامة التجارية وتجربة ممتازة طوال الرحلة".
وسلط المصمم الرئيسي بيتر جون ماتكين، الضوء على جماليات التصميم والتكنولوجيا المدمجة في الـRX الميزة البارزة وهي المصابيح الأمامية بشكل "∑"، التي يتم توصيلها من خلال لغة الإضاءة الذكية. هذه الفلسفة التصميمية الرائدة حققت لـRX الجائزة الذهبية في مسابقة IDA لعام 2023.
ويلتزم تصميم السيارة بالنسبة الذهبية 0.618، مجسدة الأناقة ومساهمة في التسارع السريع. بمعامل مقاومة الرياح المنخفض 0.326، تميز الـRX عن غيرها من سيارات الدفع الرباعي.
والسيارة مجهزة بتكنولوجيا حديثة مثل نظام تعليق CDC، ونظام SS، ونظام HDS، لتُقدم RX تجربة قيادية فريدة. نظام تعليق CDC يضمن التكيف مع أي حالة في الطريق؛ وهو ما يوفر قيادة سلسة ومريحة.. نظام SS يحول المقصورة إلى مأوى شخصي؛ في حين يضمن نظام HDS توصيل الطاقة بقوة.
وأشار بيتر جون ماتكين إلى أن نظام CDC يوفر زيادة ملحوظة بنسبة 36% في راحة المستخدمين؛ مما يوفر تطورًا في الأداء خلال سيناريوهات القيادة المختلفة، بما في ذلك بداية الرحلة، وعند التوقف، أو السير، حتى في ظروف الطرق الصعبة.
ويقدم نظام الدفع الرباعي الذكي (AWD) للـRX سبع وضعيات قيادة، ملائمة لمختلف الأنماط الطبيعية وتفضيلات القيادة. المحرك 2.0، الذي يتمتع بقوة 265 حصانًا، يمكّن الـRX من التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 7.9 ثوان فقط.
وتُعَد السلامة أولوية قصوى في كل جانب من جوانب فلسفة EXEED في التصميم. تتميز RX بنظام 8 وسائد هوائية و21 نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) مما يوفر رؤية بانورامية شاملة بزاوية 540 درجة للبيئة المحيطة؛ مما يُزيل البقع العمياء.
وبالإضافة إلى الأداء، توفر RX وسائل راحة مبتكرة مثل مفتاح البطاقة الذكية AI NF، وأنظمة العطور، ونظام التحكم في درجة الحرارة، ومقاعد قابلة للتعديل بستة اتجاهات، ونظام التحكم في معدات الجيب. ويعزز نظام Sony من 14 مكبر صوت ومسند الرأس الصوتية تجربة القيادة بشكل إضافي.
وشهد توسع EXEED في الشرق الأوسط في عام 2022 نموًّا سريعًا؛ مما أدى إلى التواجد في دول مثل المملكة العربية السعودية وقطر والعراق. ولا تزال EXEED مكرسة للتواصل مع المستخدمين في الشرق الأوسط بطرق مبتكرة؛ مما يبشر بمستقبل مثير لـEXEED RX في المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، يُعد تقديم نموذج RX في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة وبارزة في توسيع العلامة التجارية في المنطقة. ومن المتوقع أن يتم الإطلاق العلني لـRX الأنيقة والمبتكرة في المملكة في بداية عام 2024؛ مما يبشر بالكشف عن النقاب الذي سيأسر عشاق السيارات ويضع معايير جديدة للتميز في السوق السعودي.
ومع تسليط الضوء على EXEED RX في هذا السياق المتنوع؛ تظل الشركة ملتزمة بتقديمٍ لا يقتصر فقط على تكنولوجيا السيارات المبتكرة؛ ولكن أيضًا تقديم تجربة قيادية فاخرة ومغمورة للجمهور المميز في المملكة العربية السعودية.
ولتعزيز تجربة العلامة التجارية والمنتجات للعملاء الكرام في المملكة العربية السعودية، توجه EXEED دعوة للمشاركة في الاستبيانات المقدمة:
استبانة تجربة العلامة التجارية: https://exeedbrandsurvey.wjx.cn/vm/mBPkAai.aspx
استبانة رضا المنتج: https://exeedrxsurvey.wjx.cn/vm/rtwuODo.aspx