تتجه إلى المملكة في أوائل 2024.. EXEED تُبهر الجمهور بالنموذج المرتقب لسيارة RX 2.0

وأكد تشاو شين، الرئيس التنفيذي لشركة EXEED الدولية خلال كلمته الافتتاحية، على المبادئ التأسيسية للعلامة التجارية وهي الاستكشاف والابتكار. وعبّر عن ذلك قائلًا: "تهدف EXEED، في جوهرها، إلى تخطي الحدود وتبني روح الاستكشاف. يتعلق الأمر بالجرأة في التحدي والسعي المستمر نحو المزيد. الاستكشاف هو في الحمض النووي الخاص بنا؛ مما يدفعنا إلى آفاق جديدة بمنتجات مطورة".