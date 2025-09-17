أزمة غير مسبوقة تضرب صناعة السيارات الصينية مع تكدّس الإنتاج وتراجع الطلب في الأسواق

وفي محاولة لتقليل الخسائر الناتجة عن تراكم السيارات الجديدة، لجأ بعض المصنعين إلى تسجيل مركبات حديثة الصنع على أنها مستعملة وطرحها في ما يُعرف بالأسواق الرمادية، في خطوة تعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع. هذا الوضع لم يقتصر على الشركات الكبرى، بل زاد من الضغوط على العلامات التجارية الصغيرة، التي قد تجد نفسها مضطرة للاندماج مع منافسين أكبر أو الخروج من السوق نهائيًا.