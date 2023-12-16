شركة الوعلان للتجارة تطلق رؤية جيلي للسيارات.. الشركة الأسرع نموًّا في العالم

وضمن أبرز اللقطات لجيلي في المشاركة بالمعرض؛ نوه بقوة "جيلي الوعلان" في معرض الرياض للسيارات؛ حيث نكشف عن E8 وPreface وEmgrand Methanol Hybrid، بالإضافة إلى تقديم الهوية العلامة التجارية المحدثة لجيلي لأول مرة في المملكة العربية السعودية. هذه السيارات تكشف عن هذه النماذج الرائدة؛ عاكسة تقدمنا في تشكيل وجهة مستقبل التنقل. مع كل سيارة، نؤكد أن رؤية الفخامة والأداء والاستدامة، متوافقة مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة لسنة 2030. حضورنا هنا يعكس التزامنا العميق تجاه السوق السعودي، والتحول العالمي نحو حلول أكثر استدامة وتطورًا تكنولوجيًا في صناعة السيارات. في جيلي الوعلان، نحن نحرص على ضمانة أن كل رحلة هي تجربة في التميز لا مثيل لها.