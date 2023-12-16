شركة الوعلان للتجارة تطلق رؤية جيلي للسيارات.. الشركة الأسرع نموًّا في العالم

خلال فترة معرض الرياض للسيارات الذي أقيم من ٥ إلى ٩ ديسمبر حيث تجمعت العلامات التجارية في عالم السيارات في المملكة وتم عرض أحدث التقنيات والموديلات وأروع التصاميم.
وقد صرّح السيد محمد الخلاوي، نائب الرئيس لمجموعة الوعلان ذات التاريخ العريق، برؤية "جيلي" واستراتيجياتها وتأثيرها المتزايد في السوق السعودي.
وعن الدور الذي تقوم به "جيلي الوعلان" في دعم رؤية 2030 في المملكة؛ نسعى في "جيلي الوعلان" للمساهمة بشكل فعال في دعم رؤية 2030 في المملكة من خلال تقديم تقنيات السيارات المبتكرة والمستدامة. نحن نعمل على توافق أهدافنا مع تطلعات المملكة نحو التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
وحول أهمية معرض الرياض للسيارات بالنسبة للمملكة ولـ"جيلي الوعلان" أعرب الأستاذ محمد عن شكره لله في البداية على نجاح المعرض واستقطاب الشركات العالمية في مجال السيارات للمشاركة في مدينة الرياض التي أصبحت محط أنظار العالم بسبب توجيهات القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- قائد رؤية 2030، والتي تسير -ولله الحمد- بالمملكة إلى مصاف الدول الكبرى، ونبارك للقيادة والشعب استضافة إكسبو 2030 والعديد من الفعاليات التي من ضمنها هذا المعرض.
وفي معرض الرياض للسيارات كشفت "جيلي الوعلان" عن سياراتها الجديدة المتميزة بمواصفات فريدة من نوعها في السوق العالمي، ونحن نفتخر أن نكون أول الكاشفين عن هذه السيارات خارج دولة الصين.
وضمن أبرز اللقطات لجيلي في المشاركة بالمعرض؛ نوه بقوة "جيلي الوعلان" في معرض الرياض للسيارات؛ حيث نكشف عن E8 وPreface وEmgrand Methanol Hybrid، بالإضافة إلى تقديم الهوية العلامة التجارية المحدثة لجيلي لأول مرة في المملكة العربية السعودية. هذه السيارات تكشف عن هذه النماذج الرائدة؛ عاكسة تقدمنا في تشكيل وجهة مستقبل التنقل. مع كل سيارة، نؤكد أن رؤية الفخامة والأداء والاستدامة، متوافقة مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة لسنة 2030. حضورنا هنا يعكس التزامنا العميق تجاه السوق السعودي، والتحول العالمي نحو حلول أكثر استدامة وتطورًا تكنولوجيًا في صناعة السيارات. في جيلي الوعلان، نحن نحرص على ضمانة أن كل رحلة هي تجربة في التميز لا مثيل لها.
وعبّر الأستاذ محمد عن استراتيجية "جيلي" العالمية على عملياتها في الشرق الأوسط، والتي ترتكز على الابتكار والاستدامة، وتوجه عملياتنا في الشرق الأوسط. نحن نتكيف مع تفضيلات المنطقة مع الحفاظ على قيمنا الأساسية والتفوق التكنولوجي.
وعن أبرز التحديات التي تواجهها "جيلي" في سوق السيارات الكهربائية لتصبح السيارة الأكثر طلبًا في هذا السوق الجديد والمبتكر وأن تقدم لعملائها القوة والأداء والمتعة في القيادة نحو غد أفضل إن شاء الله.
وأضاف الأستاذ محمد: نخطط للتوسع من خلال شراكات استراتيجية، إلى تعزيز شبكة الموزعين لدينا، وطرح حلول تلبي تفضيلات واحتياجات المنطقة. وبهذا الهدف تم افتتاح أكبر مستودع لقطع الغيار في دبي ويهدف لتلبية السوق الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص.. وبالإضافة إلى افتتاح أكبر مركز صيانة لجيلي في مخرج 18 في الرياض؛ يعكس هذا المركز وعد جيلي الوعلان التزامها بخدمة عملائها.
جيلي لا تقود فقط مستقبل النقل؛ بل هي أيضًا متجذرة بعمق في الحاضر، استجابةً لاحتياجات قاعدة مستهلكين متنوعة ومتطورة.. برؤية تجمع بين الابتكار والاستدامة، تضع جيلي نفسها كلاعب رئيسي في مستقبل صناعة السيارات، وبشكل خاص السيارات الكهربائية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة لسنة 2030.