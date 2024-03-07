مرسيدس - بنز تستعرض أيقونتها الاستثنائية VISION EQXX خلال LEAP 2024 بالرياض

عرضت مرسيدس-بنز أيقونة التنقل الكهربائية التي حطمت الأرقام القياسية، VISION EQXX، وذلك خلال LEAP 2024، المؤتمر العالمي الرائد في قطاع التكنولوجيا، والذي يجري تنظيمه مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024.
وتفصيلاً، يلعب مؤتمر LEAP، والذي دخل الآن عامه الثالث، دورًا محوريًا في تعزيز وتيرة التقدم التكنولوجي، ودفع جهود التحول الرقمي، وتشكيل مستقبل الابتكار، كما يقدم الحدث نظرة ثاقبة حول جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030.
وتمثّل سيارة VISION EQXX تجسيدًا تقدميًا لمبادئ مرسيدس-بنز الأساسية للرفاهية العصرية والنقاء الحسي للعصر الرقمي والمستدام. وبفضل ما تتمتع به من مدى قيادة على الطاقة الكهربائية لأكثر من 1000 كيلومتر بشحنة واحدة واستهلاك طاقة أقل من 10 كيلوواط في الساعة/100 كيلومتر، تعد VISION EQXX بمثابة خريطة طريق لمستقبل الكفاءة. وبالإضافة إلى الإنجازات الاستثنائية التي تحققت في مجموعة نقل الحركة عالية التطور، ومعامل السحب الاستثنائي والذي يبلغ 0.17، والتصميم الإلكتروني خفيف الوزن.
وتعد السيارة أيقونة في الابتكار لما توفره من نهج جديد قائم على البرامج لإعادة ابتكار واجهة المستخدم/تجربة المستخدم.
ويرتقي محرك ثلاثي الأبعاد برسوميات واجهة المستخدم إلى مستوى جديد كليًا من الرفاهية الرقمية. وتُظهر واجهة المستخدم قدرة الرسوميات في الوقت الفعلي على فتح المجال للوصول إلى إمكانات رقمية جديدة تمامًا، ذلك من خلال التفاعل الفوري مع احتياجات السائق وجلب العالم الحقيقي إلى السيارة.
ونجحت سيارة VISION EQXX في وضع معيار جديد في الكفاءة الكهربائية، حيث حطمت السيارة أخيرًا الرقم القياسي الذي حققته سابقًا في مجال الكفاءة، وذلك عندما سجّلت 8.3 كيلو واط في الساعة/100 كم على مسافة 1202 كم من شتوتغارت (ألمانيا) إلى سيلفرستون (المملكة المتحدة) بشحنة واحدة للبطارية.
وقال مايكل ستروباند، الرئيس التنفيذي لشركة سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط: “سيارة VISION EQXX هي أكثر من مجرد سيارة مخصصة للمعارض، إنها شهادة على التزام مرسيدس-بنز بتسريع وتيرة التحول إلى التنقل الكهربائي من خلال توفير مستويات استثنائية من الكفاءة ومدى القيادة.
وأضاف "ستروباند" : "يعد LEAP حدثًا استثنائيًا ينسجم مع قيمنا الأساسية المتمثلة في الابتكار والتقدم. فهو يوفر منصة فريدة لعشاق التكنولوجيا وقادة القطاع للتعاون وتبادل الأفكار وتشكيل مستقبل التكنولوجيا".