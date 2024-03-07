مرسيدس - بنز تستعرض أيقونتها الاستثنائية VISION EQXX خلال LEAP 2024 بالرياض

وتمثّل سيارة VISION EQXX تجسيدًا تقدميًا لمبادئ مرسيدس-بنز الأساسية للرفاهية العصرية والنقاء الحسي للعصر الرقمي والمستدام. وبفضل ما تتمتع به من مدى قيادة على الطاقة الكهربائية لأكثر من 1000 كيلومتر بشحنة واحدة واستهلاك طاقة أقل من 10 كيلوواط في الساعة/100 كيلومتر، تعد VISION EQXX بمثابة خريطة طريق لمستقبل الكفاءة. وبالإضافة إلى الإنجازات الاستثنائية التي تحققت في مجموعة نقل الحركة عالية التطور، ومعامل السحب الاستثنائي والذي يبلغ 0.17، والتصميم الإلكتروني خفيف الوزن.