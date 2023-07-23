"تسلا" تقدم عرضًا مثيرًا لمن سيشتري سياراتها حتى 30 سبتمبر

ولن يتمكن مستخدمو "تسلا" من الاستفادة من هذا العرض إلا لمرة واحدة فقط، في حال استلموا سياراتهم الجديدة في الفترة من 20 يوليو حتى 30 سبتمبر، ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، وإلا سيدفعون مقابل الوصول إلى هذه الخدمة.