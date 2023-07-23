"تسلا" تقدم عرضًا مثيرًا لمن سيشتري سياراتها حتى 30 سبتمبر

كشفت شركة "تسلا" المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، عن تقديمها عرضًا مثيرًا لمن سيشتري سياراتها حتى 30 سبتمبر المقبل.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تسلا أخطرت المالكين بأنهم يمكنهم نقل ميزة القيادة الذاتية الكاملة للسيارات الجديدة التي اشتروها، ما داموا قد استلموها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
ولن يتمكن مستخدمو "تسلا" من الاستفادة من هذا العرض إلا لمرة واحدة فقط، في حال استلموا سياراتهم الجديدة في الفترة من 20 يوليو حتى 30 سبتمبر، ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، وإلا سيدفعون مقابل الوصول إلى هذه الخدمة.
ورفعت "تسلا" -العام الماضي- مقابلَ الوصول إلى خدمة القيادة الذاتية الكاملة إلى 15 ألف دولار، بعدما كان مقابلها 5 آلاف دولار فقط.