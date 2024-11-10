بلغت 298.3 مليار دولار.. "تويوتا" تتصدر قائمة الشركات اليابانية من حيث الإيرادات السنوية

حققت شركة تويوتا، إيرادات بلغت 298.3 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024؛ مما يجعلها تتصدر قائمة الشركات اليابانية من حيث الإيرادات السنوية.
وتُعتبر هذه الإيرادات أكثرَ من ضِعف الإيرادات التي حققتها شركة هوندا، التي جاءت في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 135.1 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن الشركات التكنولوجية اليابانية عادة لا تحظى بنفس التقييم العالي مثل نظيراتها في الولايات المتحدة والصين؛ إلا أن الأداء المالي لتويوتا مكّنها من أن تحتل المرتبة 44 بين أكبر 50 شركة مدرجة في سوق الأسهم من حيث القيمة السوقية، متفوقةً على شركات معروفة مثل نستله وماكدونالدز وشل.
وفيما يلي أكثر الشركات اليابانية مبيعًا خلال 12 شهرًا:
1. تويوتا: 298.3 مليار دولار.
2. هوندا: 135.1 مليار دولار.
3. مجموعة ميتسوبيشي: 129.4 مليار دولار.
4. إيتوشو شوجي: 92.8 مليار دولار.
5. إينيوس هولدنغز: 91.6 مليار دولار.
6. إن تي تي: 88.5 مليار دولار.
7. ميتسوي وشركاه: 88.1 مليار دولار.
8. سوني: 86.1 مليار دولار.