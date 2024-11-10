بلغت 298.3 مليار دولار.. "تويوتا" تتصدر قائمة الشركات اليابانية من حيث الإيرادات السنوية

وعلى الرغم من أن الشركات التكنولوجية اليابانية عادة لا تحظى بنفس التقييم العالي مثل نظيراتها في الولايات المتحدة والصين؛ إلا أن الأداء المالي لتويوتا مكّنها من أن تحتل المرتبة 44 بين أكبر 50 شركة مدرجة في سوق الأسهم من حيث القيمة السوقية، متفوقةً على شركات معروفة مثل نستله وماكدونالدز وشل.