الجبر JMC تنظم تجارب قيادة للإعلاميين والمؤثرين للتعرّف على سيارة جراند أفينيو

نظمت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات JMC في المملكة برنامج تجارب متكامل للإعلاميين للتعرّف على سيارة JMC جراند أفينيو والتي تم تدشينها الشهر الماضي رسمياً في السوق السعودي، حيث احتضنت العاصمة الرياض برنامج التجارب الذي شارك فيه عدد كبير من الإعلاميين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي للتعرّف على إمكانيات هذه السيارة الرائعة سواء داخل المدينة أو في الطرق الوعرة، وتحديداً في مناطق الكثبان الرملية خارج مدينة الرياض.