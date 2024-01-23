الجبر JMC تنظم تجارب قيادة للإعلاميين والمؤثرين للتعرّف على سيارة جراند أفينيو

نظمت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات JMC في المملكة برنامج تجارب متكامل للإعلاميين للتعرّف على سيارة JMC جراند أفينيو والتي تم تدشينها الشهر الماضي رسمياً في السوق السعودي، حيث احتضنت العاصمة الرياض برنامج التجارب الذي شارك فيه عدد كبير من الإعلاميين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي للتعرّف على إمكانيات هذه السيارة الرائعة سواء داخل المدينة أو في الطرق الوعرة، وتحديداً في مناطق الكثبان الرملية خارج مدينة الرياض.
وتعد سيارة جراند أفينيو سيارة بيك أب متعددة الاستخدامات وتمتلك محرك (PUMA 2.3T Diesel) والذي يولّد عزم دوران 130 كيلووات/450 نيوتن متر، 0-100 كم/ساعة خلال 12.03 ثانية.
وتمتلك جراند أفينيو مقدمة واجهة ذات طابع أنيق يتوسطها شبك بشكل مستطيل ترتسم عليه حروف JMC ينسجم مع تصميمها الجذاب والذي يتناسب مع شخصيتها القوية التي تجعلها نقطة التقاء الأحلام على الطرقات.
وتلبي جراند أفينيو احتياج قائدها في حمل الأمتعة أو سحب المقطورات مثل القوارب أو اجتياز الطرق الوعرة، وبفضل تجهيزات الراحة الجديدة، والأنظمة المساعدة للسائق، إضافة إلى الوسائد الهوائية والعديد من التجهيزات الخارجية، فإن سيارة البيك أب جراند أفينيو تقدم أعلى مستويات الأداء والراحة عند نقل الأشخاص أو في حال نقل البضائع.
وعن برنامج تجارب القيادة تحدث الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية السيد وائل بغدادي قائلا قائلاً: تتميز سيارات JMC جراند أفينيو بقوتها وروعة تصاميمها وتلبيتها لكافة احتياجات الاستخدام، ومن منطلق ثقتنا في إمكانيات هذه السيارة في مختلف الطرق قمنا بتنظيم تجارب القيادة بمشاركة نخبة من المتخصصين إعلامياً في قطاع صناعة السيارات للتعرّف من خلال التجربة على مواصفات ومزايا جراند أفينيو التي نتوقع لها أن تحقق نجاحاً كبيراً في المملكة قياساً بالنجاحات التي حققتها في الأسواق العالمية بعد تدشينها رسمياً.
ورحّب بغدادي بكافة الراغبين في تجربة سيارة JMC جراند أفينيو وذلك من خلال التوجه إلى صالات العرض أو من خلال الموقع الإلكتروني (https://jmc.aljabrauto.com/ar/models) للتعرّف على جديد سيارات JMC وكافة خدماتنا التي نقدمها لعملائنا من الشركات والأفراد.