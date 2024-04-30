علامة OMODA تقدم النموذج الثاني الجديد OMODA 7 المقرر إطلاقه عالمياً

بعد مرور عام واحد على إطلاق نموذجها العالمي الأول، OMODA 5 ، #OMODA وبالتزامن مع حضور غالبية وسائل الإعلام في معرض بكين الدولي للسيارات والكشف العالمي عن أول روبوت عالمي يمشي بطريقة حيوية عالية في العالم، وذلك في شهر إبريل، مع الكشف عن المزيد من تفاصيل المنتج.
ووفقاً لصور الإعلان التشويقية الرسمية المنشورة، تؤكد لغة التصميم للمركبة الجديدة الحس الفريد للمستقبل وجماليته. كل زاوية تنضح بالأناقة؛ حيث تتميز الواجهة الأمامية للسيارة بالحدة والتميز، وتبرز الخطوط الجانبية السلسة بجمالية في الخصر، فيما تعبّر تصميمات الأضواء الخلفية الرائعة عن قوة التكنولوجيا والجمال. ستكون OMODA 7 بلا شك نموذجاً متقدماً يجدد معايير جمالية سيارات الدفع الرباعي!
بالمقارنة مع OMODA 5، فإن OMODA 7 تتمتع بموقع أعلى وأبعاد أكبر، بالإضافة إلى استمرار روح التصميم المستقبلية والتكنولوجية والعصرية، ستعزز أيضًاً تجربة القيادة الذكية.
تشتهر سيارات الدفع الرباعي من OMODA بتصاميمها المستقبلية وتجارب القيادة الذكية الممتعة وتقنيات الطاقة الجديدة المتقدمة وميزات السلامة الشاملة، مما يجعلها تتمتع بقدرة تنافسية عالية في السوق وخياراً شائعاً بين الكثير من الشباب. قدم الطراز العالمي الأول، OMODA 5، سيارة الكروس أوفر C5 العصرية وE5 الكهربائية بالكامل، مما لم يعيد تشكيل تصور المستهلكين لـ OMODA فحسب، بل قلد أيضًا اتجاهاً جديداً للتكنولوجيا الخضراء والأسلوب الجمالي الفريد. حققت OMODA E5، على وجه الخصوص، نمواً بنسبة 65٪ شهريًا في مارس، مما جعلها النجم الأسرع نمواً في فئة سيارات الدفع الرباعي الكهربائية العالمية من الفئة A0 في عام 2024، ولا شك أن ظهور الطراز الجديد يصبح محطة تألق أخرى ضمن اتجاه الاستهلاك العالمي الموجه نحو الشباب، مستغلاً قوة التكنولوجيا لدفع OMODA إلى آفاق جديدة.
وفقاً للتقارير، من المتوقع أن تقدم OMODA في نهاية أبريل، إلى جانب إطلاق OMODA 7 ، سيارة OMODA E5 في معرض بكين الدولي للسيارات، وسيشهد هذا الحدث أكبر مجموعة من الشخصيات الدولية المرموقة لدعم الإطلاق، وسوف تكشف OMODA عن نظام بيئي جديد تماماً للعلامة التجارية ومبادرة عالمية للصالح العام، ومع الأحداث الكبرى على المستوى الدولي والكشف عن طراز جديد واستراتيجيات جديدة وبيئة نظام جديدة، يُتوقع بشدة الكثير من المفاجآت التي يحضرها OMODA في شهر أبريل.