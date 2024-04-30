علامة OMODA تقدم النموذج الثاني الجديد OMODA 7 المقرر إطلاقه عالمياً

تشتهر سيارات الدفع الرباعي من OMODA بتصاميمها المستقبلية وتجارب القيادة الذكية الممتعة وتقنيات الطاقة الجديدة المتقدمة وميزات السلامة الشاملة، مما يجعلها تتمتع بقدرة تنافسية عالية في السوق وخياراً شائعاً بين الكثير من الشباب. قدم الطراز العالمي الأول، OMODA 5، سيارة الكروس أوفر C5 العصرية وE5 الكهربائية بالكامل، مما لم يعيد تشكيل تصور المستهلكين لـ OMODA فحسب، بل قلد أيضًا اتجاهاً جديداً للتكنولوجيا الخضراء والأسلوب الجمالي الفريد. حققت OMODA E5، على وجه الخصوص، نمواً بنسبة 65٪ شهريًا في مارس، مما جعلها النجم الأسرع نمواً في فئة سيارات الدفع الرباعي الكهربائية العالمية من الفئة A0 في عام 2024، ولا شك أن ظهور الطراز الجديد يصبح محطة تألق أخرى ضمن اتجاه الاستهلاك العالمي الموجه نحو الشباب، مستغلاً قوة التكنولوجيا لدفع OMODA إلى آفاق جديدة.