BYD تبدأ إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا بخطة توسّع كبرى

أعلنت شركة BYD الصينية أمس عن انطلاق مرحلة جديدة في استراتيجيتها العالمية، مع بدء إنتاج سياراتها الكهربائية داخل القارة الأوروبية لأول مرة.
وأوضحت الشركة أن الخطوة لا تقتصر على التصنيع فحسب، بل تشمل توسعًا كبيرًا في شبكة المتاجر ومراكز البيع لتكون أقرب إلى المستهلك الأوروبي، إلى جانب تطوير بنية تحتية واسعة لمحطات الشحن الكهربائي، ما يسهم في تسهيل اعتماد المركبات الكهربائية.
ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه السوق الأوروبي منافسة قوية بين كبرى الشركات العالمية، وعلى رأسها تسلا الأمريكية وفولكسفاغن وبي إم دبليو الألمانيتان، حيث تسعى كل منها لتعزيز موقعها في سوق السيارات الكهربائية الأسرع نموًا عالميًا.
ومن المتوقع أن يسهم التوسع الجديد في توفير خيارات أوسع للمستهلك الأوروبي، مع تقديم أسعار منافسة وجودة عالية، فضلًا عن دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.