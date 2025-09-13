BYD تبدأ إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا بخطة توسّع كبرى

ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه السوق الأوروبي منافسة قوية بين كبرى الشركات العالمية، وعلى رأسها تسلا الأمريكية وفولكسفاغن وبي إم دبليو الألمانيتان، حيث تسعى كل منها لتعزيز موقعها في سوق السيارات الكهربائية الأسرع نموًا عالميًا.