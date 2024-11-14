العيسائي للسيارات - ميتسوبيشي تحصل على جائزتين في قطاع السيارات لعام 2024

وبهذه المناسبة وخلال الحفل وجه الأستاذ محمد النابلسي مدير عام المبيعات والتسويق الشكر الى الجميع في شركة العيسائي للسيارات من إدارة وموظفين في جميع أقسام الشركة على هذه الجوائز المستحقة ولما بذلوه من أداء متفاني وإخلاص في العمل تمثل في الحصول على ثقة شركة ميتسوبيشي موتورز والعملاء لشركة العيسائي للسيارات لثقتهم بالشركة والحرص على تقديم افضل خدمات للعملاء خلال عام 2024.