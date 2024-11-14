العيسائي للسيارات - ميتسوبيشي تحصل على جائزتين في قطاع السيارات لعام 2024

احتفلت شركة العيسائي للسيارات - وكيل علامة ميتسوبيشي موتورز اليابانية في السعودية ، بمناسبة تكريمها من الجائزة الوطنية للسيارات حيث تم منحها جائزة أفضل شاحنة خفيفة بيك اب – L200 ، وجائزة افضل حملة تسويقية لعام 2024 – عن تدشين L200 الجديدة كلياً.
وبهذه المناسبة وخلال الحفل وجه الأستاذ محمد النابلسي مدير عام المبيعات والتسويق الشكر الى الجميع في شركة العيسائي للسيارات من إدارة وموظفين في جميع أقسام الشركة على هذه الجوائز المستحقة ولما بذلوه من أداء متفاني وإخلاص في العمل تمثل في الحصول على ثقة شركة ميتسوبيشي موتورز والعملاء لشركة العيسائي للسيارات لثقتهم بالشركة والحرص على تقديم افضل خدمات للعملاء خلال عام 2024.
وتعتبر شركة العيسائي للسيارات هي إحدى شركات مجموعة عمر قاسم العيسائي، ومنذ إطلاق شركة العيسائي للسيارات تمكّنت من تحقيق نجاحات مميزة في سوق السيارات السعودي بالتعاون مع ميتسوبيشي موتورز. وخلال خمسة عقود، نجح هذا التعاون الوثيق في تقديم الأفضل دائماً لعملاء الشركتين في المملكة وكسب ثقتهم.
وتسعى الشركة دائما الى تحسين خدمات ما بعد البيع من حيث التوسع في مراكز الصيانة ومنافذ قطع الغيار والإعتماد على التقنية بشكل أكبر لخلق تجربة فريدة للعملاء.
وتتواجد فروع خدمات ما بعد البيع لشركة العيسائي للسيارات في 13 مدينة رئيسية، وتقدم خدمات الصيانة ومبيعات قطع الغيار، بالإضافة إلى 10مراكز متخصصة ببيع قطع الغيار موزعة في المدن الرئيسية الكبرى بالمملكة. كما أن شبكة موزعي قطع ميتسوبيشي تمتد لأكثر من 60 موزعاً معتمداً تغطي معظم مدن وأنحاء المملكة.