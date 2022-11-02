تشتعل وإن كان المحرّك متوقفاً.. "هيونداي" تستدعي 44 ألف سيارة في أمريكا

قالت "هيونداي" في الوثائق المنشورة، الثلاثاء، من قِبل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، إن لديها أربعة تقارير عن حرائق مقصورة المحرّك من السيارات المدرجة في الاستدعاءات، ولم ترد أنباءٌ عن وقوع إصابات.