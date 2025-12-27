شرطة لاس فيغاس تطلق أسطول Tesla Cybertrucks

أطلقت شرطة لاس فيغاس أسطولًا جديدًا من مركبات Tesla Cybertruck الكهربائية، بعد تسلمها عددًا من الشاحنات التي جرى التبرع بها بقيمة تُقدّر بنحو 2.7 مليون دولار، وذلك ضمن توجهها لتحديث أسطولها وتعزيز الاعتماد على المركبات الكهربائية في المهام الميدانية.
وجرى تجهيز المركبات بأنظمة أمنية وتقنية متقدمة، تشمل وسائل اتصال حديثة وتجهيزات خاصة للدوريات والمهام التكتيكية.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الأداء الميداني، وتقليل تكاليف التشغيل والانبعاثات الكربونية، إضافة إلى اختبار قدرات المركبات الكهربائية الحديثة في الاستخدامات الأمنية اليومية، لتصبح شرطة لاس فيغاس من أوائل الجهات الشرطية في العالم التي تعتمد مركبات Tesla Cybertruck ضمن أسطولها الرسمي، في تجربة يُتوقع أن تسهم في رسم ملامح مستقبل المركبات الكهربائية في قطاع الأمن وإنفاذ القانون.