شرطة لاس فيغاس تطلق أسطول Tesla Cybertrucks

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الأداء الميداني، وتقليل تكاليف التشغيل والانبعاثات الكربونية، إضافة إلى اختبار قدرات المركبات الكهربائية الحديثة في الاستخدامات الأمنية اليومية، لتصبح شرطة لاس فيغاس من أوائل الجهات الشرطية في العالم التي تعتمد مركبات Tesla Cybertruck ضمن أسطولها الرسمي، في تجربة يُتوقع أن تسهم في رسم ملامح مستقبل المركبات الكهربائية في قطاع الأمن وإنفاذ القانون.