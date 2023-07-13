قريباً.. المقصورة الذكية للطراز JAECOO 7 تنطلق في تجربة قيادة جديدة كلياً

أعلنت العلامة التجارية JAECOO عن الإطلاق العالمي لسيارة JAECOO 7، في الربع الثالث من هذا العام، وهي سيارة دفع رباعي ذكية للطرق الوعرة، ومصممة للنخب الحضرية، فبالإضافة لأدائها التقني الرائع على الطرق الوعرة، تفتخر JAECOO أيضاً بتكوين تقني متفوق - "المقصورة الذكية"، والتي يمكن من خلالها تحسين سلامة السيارة وتحقيق تفاعل فعال بين الإنسان والمركبة، وتزويد السائقين بتجربة قيادة مريحة.
تم تجهيز JAECOO 7 بنظام القيادة الذكي على جميع الطرق (ARDIS)، وبالاعتماد على القدرات والامكانيات العالمية للبحث والتطوير التقني، فيمكنها تحقيق قيادة مستقرة وقوية في ظل ظروف الطرق المختلفة. وبصورة أدق، يمكنها ضبط حالة السيارة بشكل ذكي وفقًا لظروف الطريق المختلفة بطريقة ذكية، وبالتالي توفير تجربة آمنة وخالية من القلق على الطرق الوعرة.
فيما يتعلق بالنظام الذكي (IS)، يقدم JAECOO 7 تقنية W-HUD (شاشة عرض الزجاج الأمامي) مع إمكانية التعديل في الارتفاع والسطوع. تعرض هذه التقنية معلومات القيادة الأساسية مباشرة على الزجاج الأمامي، مما يسمح للسائق الحصول على المعلومات الضرورية دون تحريك نظره، مما يعزز بشكل كبير الراحة والأمان.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد JAECOO 7 على مجموعة شرائح Qualcomm 8155 الرائدة، لجعل السيارة أكثر سلاسة، وتحقيق استجابة أسرع لوظائف السيارة مثل الملاحة الذكية وتشغيل الموسيقى والتحكم الصوتي، مما يوفر للسائقين تجربة قيادة أكثر راحة وذكاء مع تفاعل أكثر كفاءة بين الإنسان والآلة، كما أنه مزود بشاشة كبيرة ومثيرة للإعجاب مقاس 14.8 بوصة، والتي يمكنها عرض معلومات غنية ومحتوى ترفيهي بشكل حدسي، وتسمح للمستخدمين بضبط السطوع والارتفاع وفقاً لتفضيلاتهم، مما يوفر أفضل تجربة بصرية. علاوة على ذلك، يوفر JAECOO 7 شحنًا لاسلكيًا سريعًا بقوة 50 واط للأجهزة المحمولة، ومجهز بأضواء محيطية إيقاعية ذات 64 لوناً، مما يضيف لمسة فريدة وأجواء راقية من نوعها داخلياً، ويخلق بيئة قيادة مريحة ومتطورة.
يبرز التصميم الداخلي لـ JAECOO 7 خصائص ومزايا مقصورتها الذكية، وتهدف كل التفاصيل إلى تزويد السائقين بتجربة قيادة آمنة وتفاعلية ومريحة للغاية، مما يتيح للمستهلكين من الاستمتاع برحلة جديدة تماماً.