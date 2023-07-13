قريباً.. المقصورة الذكية للطراز JAECOO 7 تنطلق في تجربة قيادة جديدة كلياً

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد JAECOO 7 على مجموعة شرائح Qualcomm 8155 الرائدة، لجعل السيارة أكثر سلاسة، وتحقيق استجابة أسرع لوظائف السيارة مثل الملاحة الذكية وتشغيل الموسيقى والتحكم الصوتي، مما يوفر للسائقين تجربة قيادة أكثر راحة وذكاء مع تفاعل أكثر كفاءة بين الإنسان والآلة، كما أنه مزود بشاشة كبيرة ومثيرة للإعجاب مقاس 14.8 بوصة، والتي يمكنها عرض معلومات غنية ومحتوى ترفيهي بشكل حدسي، وتسمح للمستخدمين بضبط السطوع والارتفاع وفقاً لتفضيلاتهم، مما يوفر أفضل تجربة بصرية. علاوة على ذلك، يوفر JAECOO 7 شحنًا لاسلكيًا سريعًا بقوة 50 واط للأجهزة المحمولة، ومجهز بأضواء محيطية إيقاعية ذات 64 لوناً، مما يضيف لمسة فريدة وأجواء راقية من نوعها داخلياً، ويخلق بيئة قيادة مريحة ومتطورة.