"جيلي الوعلان" تستعرض طرازات وهوية جديدة في معرض الرياض للسيارات

وأشار إلى أنه "مع كل سيارة، نؤكد رؤية الفخامة والأداء والاستدامة، متوافقة مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة لسنة 2030. حضورنا هنا يعكس التزامنا العميق تجاه السوق السعودي، والتحول العالمي نحو حلول أكثر استدامة وتطورًا تكنولوجيًا في صناعة السيارات. في جيلي الوعلان، نحن نحرص على ضمانة أن كل رحلة هي تجربة في التميز لا مثيل لها".