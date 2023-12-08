"جيلي الوعلان" تستعرض طرازات وهوية جديدة في معرض الرياض للسيارات

في عرض ضخم بمعرض الرياض للسيارات والذي عُقد في "أرينا المملكة" في الخامس من ديسمبر، كشفت جيلي الوعلان للعالم عن أحدث سياراتها الكهربائية المميزة؛ طراز E8 الـ Preface وطراز Emgrand Methanol.
معرض الرياض للسيارات هذا العام هو حدث فائق الأهمية لجيلي الوعلان حيث يحتضن المعرض كشف جيلي عن سيارتها الكهربائية المتقدمة طراز E8 لأول مرة خارج الصين، مما يُبشر بعصر جديد من تقنيات السيارات الكهربائية.
ويعد طراز E8 ما هو إلا شهادة على التزام جيلي بالتنقل المستدام والبراعة التقنية، حيث يقدم مدى قيادة متميز يصل إلى 665 كم ومزود بمحرك مزدوج بتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.49 ثانية فقط، كما أن نظام الشحن السريع بقوة 800 فولت قادر على إضافة مدى قيادة يصل إلى 180 كيلومترًا في 5 دقائق فقط مما يضع معيارًا جديدًا لكفاءة السيارات الكهربائية.
وفي مقصورته يرحب هذا الطراز بالركاب عبر شاشة فاخرة مقاس 45 بوصة بدقة 8k، في حين يضمن تصميمها الانسيابي الأكثر كفاءة من الرصاصة تجربة قيادة سلسة وديناميكية.
وبالإضافة إلى طراز E8، ستعرض جيلي الوعلان سيارة Preface الجديدة كليًا، وهي السيارة التي ستقلب الموازين في فئتها بقاعدة عجلات رائدة مقاسها 2800 ملم، مما يوفر رحابة وراحة لا مثيل لهما. تتميز المقصورة الداخلية بشاشة عرض مركزية مقاس 13.2 بوصة وهي أكبر شاشة عرض في فئتها وتقدم تجربة صوتية لا مثيل لها حيث إنها مزودة بعدد 12 سماعة طراز إنفينيتي، متضمنة سماعة مدمجة في مسند الرأس.
كما أن هذه السيارة مزودة بمحرك سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني وناقل حركة ثنائي القابض ذي 7 سرعات وتقدم تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6.9 ثانية فقط، وبذلك فهي تجمع بين الفخامة والأداء المبهج.
وكشفت جيلى عن سيارتها Emgrand Methanol الرائدة، وهي السيارة الأولى من نوعها التي تعمل بمحرك ميثانول مستدام. ويتحدى هذا النموذج المصادر التقليدية لوقود السيارات، ويوضح التزام جيلي بالتطور والتقدم بتقنيات جديدة ومستدامة في قطاع السيارات.
وقال فهد الوعلان، رئيس مجلس إدارة شركة الوعلان للتجارة: "نحن فخورون بتقديم أحدث ابتكاراتنا على المسرح الإقليمي في معرض الرياض للسيارات. التزامنا بالتنقل المستدام والتميز التكنولوجي في صميم هويتنا. نحن نؤمن بصياغة هوية مدفوعة بأسلوب الحياة لجيلي ضمن صناعة السيارات لخلق طريقة حياة أفضل".
وأضاف: "شعار علامتنا التجارية "اكتشف عالم بلا حدود" يعكس تفانينا في دمج القيمة والجودة والأمان والتكنولوجيا والتصميم لرفع تجربة التنقل وضمان شموليتها، عرض تصميم E8، بالتزامن مع تشكيلة الموديلات الكاملة في هذا المعرض، هو مثال رائع على كيفية أننا، من خلال دمج القيمة والجودة والأمان والتكنولوجيا والتصميم، نعمل على سد الفجوة لخلق نظام بيئي تنقلي شامل للباحثين عن التجربة في السوق السعودي"، قال السيد أليكس جو، المدير العام لجيلي أوتو الشرق الأوسط".
وسلط "الوعلان" الضوء على أهمية هذه الإطلاقات: "اليوم يمثل لحظة فارقة لجيلي الوعلان في معرض الرياض للسيارات، حيث نكشف عن E8 و Preface و Emgrand Methanol Hybrid - بالإضافة إلى تقديم الهوية العلامة التجارية المحدثة لجيلي لأول مرة في المملكة العربية السعودية. هذه السيارات تكشف عن هذه النماذج الرائدة؛ عاكسة تقدمنا في تشكيل وجهة مستقبل التنقل.
وأشار إلى أنه "مع كل سيارة، نؤكد رؤية الفخامة والأداء والاستدامة، متوافقة مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة لسنة 2030. حضورنا هنا يعكس التزامنا العميق تجاه السوق السعودي، والتحول العالمي نحو حلول أكثر استدامة وتطورًا تكنولوجيًا في صناعة السيارات. في جيلي الوعلان، نحن نحرص على ضمانة أن كل رحلة هي تجربة في التميز لا مثيل لها".
ودعت "جيلي الوعلان" عشاق السيارات إلى الانضمام إليها في معرض الرياض للسيارات لتجربة مستقبل التنقل وأحدث ما في الفخامة والأداء والمركبات المستقبلية.