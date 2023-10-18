الاتفاق النهائي خلال أيام.. هيونداي تختار السعودية لإقامة أول مصانعها في الشرق الأوسط

اقتربت شركة هيونداي الكورية للسيارات، من إبرام اتفاق نهائي مع السعودية خلال شهر أكتوبر الجاري، لإقامة أول مصانعها بالشرق الأوسط، بعد مضي تسعة أشهر فقط على توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بـ"التطوير المشترك لصناعة السيارات السعودية" في يناير الماضي؛ وفق ما ذكرته مصادر كورية.
وأوضحت صحيفة "businesskorea"، أن هيونداي ستقوم بإنشاء مصنع للسيارات في السعودية، وهو مصنعها الأول في منطقة الشرق الأوسط.
وتسعى هيونداي إلى صناعة نحو 500 ألف مركبة كهربائية سنويًّا بحلول عام 2030 في المملكة؛ حيث إن السعودية تدعم خطط تحويل 30% من المركبات في العاصمة الرياض إلى الكهربائية.
وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط؛ حيث تعتمد بشكل أساسي على الواردات لتلبية احتياجاتها من السيارات.
ووفقًا لشركة الأبحاث التسويقية "focus2move"، سجلت السعودية زيادة بنسبة 16.8% في تسجيلات السيارات الجديدة في النصف الأول من العام، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي؛ حيث بلغ إجمالي التسجيلات 338.956 وحدة.