الاتفاق النهائي خلال أيام.. هيونداي تختار السعودية لإقامة أول مصانعها في الشرق الأوسط

وتسعى هيونداي إلى صناعة نحو 500 ألف مركبة كهربائية سنويًّا بحلول عام 2030 في المملكة؛ حيث إن السعودية تدعم خطط تحويل 30% من المركبات في العاصمة الرياض إلى الكهربائية.